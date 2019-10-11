Сова и ее утенок





На фото — североамериканская совка (Megascops asio) и утенок каролинки (Aix sponsa) выглядывают из общего гнездового домика, потревоженные приближающейся грозой. Такую картину обнаружила на своем заднем дворе жительница Флориды Лори Вольф. Уже месяц, как совы поселились в дуплянке, которую повесила Лори, и женщина, затаив дыхание, ждала, когда появятся совята. Но в один прекрасный день вместо совят из дупла выглянул... утенок. И хотя хищные хозяева гнезда не проявляли никакой агрессии к уточке, Лори испугалась за жизнь малыша и договорилась, чтобы его приняли в приют для диких животных. Однако, когда люди подошли к домику, чтобы забрать утенка, тот выпрыгнул из дупла, спланировал к ближайшему пруду и был таков.

Утята каролинки героически выпрыгивают из дупла в пруд

Как же маленький утенок оказался в гнезде совы? Дело в том, что североамериканские утки-каролинки, подобно нашим гоголям (Bucephala clangula), гнездятся в дуплах деревьев. А еще они, как кукушки, любят подбрасывать яйца в чужие гнезда. На самом деле этим занимаются многие утки, и это позволяет им оставить больше потомков. Те же гоголи за счет гнездового паразитизма (так называется это явление) способны удвоить свой репродуктивный успех. Иногда утки даже не заморачиваются тем, окажутся ли их потомки в гнезде других водоплавающих. Так, зарегистрированы случаи, когда американская пустельга (Falco sparverius) успешно высидела яйца малого гоголя (Bucephala albeola), а в гнезде скопы (Pandion haliaetus) оказались яйца канадской казарки (Branta canadensis).

Пара каролинок на крыше дуплянки. Самец окрашен ярче самки. Фото © Steve Bly с сайта audubon.org

Что касается каролинок, то они не так уж редко пользуются услугами сов. Описано несколько таких случаев, но самый интересный произошел в Виннипеге, Канада — там североамериканская совка успешно высидела трех утят. Совы при этом всячески пытались оборонять гнездо, в котором уже были их яйца. Они загораживали собою вход и нападали на утку. Однако взрослая самка каролинки почти вдвое крупнее совки, и она всё равно пробралась внутрь, хотя хозяева гнезда атаковали и кусали ее. Утка проделывала это несколько раз, и в гнезде сов становилось всё больше утиных яиц, а совиные яйца, наоборот, пропадали, пока не осталось ни одного.

Слева — три яйца североамериканской совки и два яйца каролинской утки 24 апреля 2005 года, Справа — 25 апреля, осталось только одно яйцо североамериканской совки, зато утиных яйца уже три. Фото из статьи C. Artuso, 2007. Eastern Screech-Owl Hatches Wood Duck Eggs

Несмотря на то что в кладке остались только утиные яйца, совы продолжили инкубацию. Когда утята по очереди вылуплялись, совы чистили их, убирали скорлупки, приносили пищу и пытались кормить. Но птенцы каролинской утки рождаются уже самостоятельными и покидают гнездо вскоре после вылупления. Так что один за другим все три утенка выпрыгнули из дуплянки, а самка совки издавала тревожные крики, пытаясь созвать их обратно, словно своих птенцов.

Почему же во всех этих случаях хищники не смогли распознать чужие яйца, которые намного больше по размеру? Возможно, срабатывал принцип суперстимула: чем больше яйцо, тем крупнее и сильнее птенец. А возможно, случаи эти всё же не настолько часты, чтобы возникла серьезная эволюционная гонка и у сов сформировался механизм распознавания яиц — как в случае с жертвами облигатных гнездовых паразитов вроде кукушек (см. задачу Кукушкины яйца).

Фото © Laurie Wolf с сайта nationalgeographic.com.

Вероника Самоцкая