Радиация на Марсе может повредить мозг будущих колонистов

В то время, как о жизни на Красной планете мечтают не только научные фантасты и кинорежиссеры, у ученых появились не самые радостные новости для будущих колонистов. Дело в том, что результаты последнего исследования, опубликованного в журнале eNeuro, показали, что космическая радиация представляет намного более серьезную угрозу для здоровья, чем считалось ранее. Исследование поднимает новые проблемы, связанные с последствиями получения низких доз радиации в течение семи месяцев. Именно столько потребуется космонавтам, чтобы долететь с Земли на Марс.Как радиация повреждает мозг?Используя лабораторных крыс в качестве подопытных, исследователи обнаружили, что «реалистичное воздействие низкой дозы радиации вызывает серьезные нейрокогнитивные осложнения, связанные с нарушенной нейротрансмиссией», в том числе «снижение возбудимости нейронов гиппокампа и нарушение долгосрочной потенциации гиппокампа и коры головного мозга». Иными словами, эти неврологические эффекты проявили себя как серьезные нарушения в способности к обучению и запоминанию информации. Исследователи установили, что у крыс наблюдались признаки того, что их способность к обучению и запоминанию информации существенно нарушена. Более того, животные проявляли значительную тревогу. В конце-концов, космос — не самое лучшее место, в котором может оказаться человек во время панической атаки.Не исключено, что мы с вами никогда не сможем отправиться в космическое путешествиеАвторы исследования считают, что их работа рассказывает о существенных неблагоприятных последствиях космической радиации на мозг и указывают на повышенный риск, связанный с предстоящими планами NASA относительно путешествий на Марс. Напомним, что в 2017 году президент США Дональд Трамп поручил доставить первых колонистов на Красную планету к 2033 году. Вскоре после этого, NASA раскрыли многоэтапный план освоения дальнего космоса и освоение Марса. Более того, специалисты заявили, что втечение ближайших 25 лет на Марсе появятся первые люди.Одержимость Красной планетойПожалуй, сегодня только ленивый ничего не слышал о планах завоевания нашего ближайшего соседа по Солнечной системе. Небезызвестный изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Маск, усиленно работает над тем, чтобы построить космические аппараты, которые смогут сделать путешествия на другие планеты реальностью. Не так давно мы рассказывали вам об успешных испытаниях Starhopper, а также последних технических достижениях SpaceX. Как бы то ни было, NASA планирует сотрудничать с компанией Маска и судя по последним заявлениям, настроены довольно серьезно.Но не все придерживаются оптимизма относительно будущих полетов на другие планеты. Американский инженер и по совместительству популяризатор науки Билл Най раскритиковал разговоры о колонизации Красной планеты, отмечая общую неспособность планеты поддерживать человеческую, и вероятно, любую другую жизнь. «Никто не собирается останавливаться на Марсе, чтобы создать семью и вырастить поколения марсиан. Это просто неразумно, потому что там холодно. И почти нет воды. На Марсе нет абсолютно никакой еды, и главное, я просто напоминаю этим парням, что там нечем дышать».Американский инженер Билл Най также является ведущим многих научно-популярных шоу на ТВС Найем солидарен отставной астронавт Крис Хэдфилд, который заявил, что не только у NASA нет средств для доставки людей на Марс, но и у частных космических компаний, таких как Blue Origin и SpaceX.Лично я не думаю, что какая-либо из существующих ракет доставит людей на Марс. Более того, эти путешествия опасны и занимают слишком много времени… Я думаю, мы никогда не полетим на Марс с той техникой, которая есть сегодня.Однако несмотря на то, что новые проблемы, озвученные исследователями, требуют более глубокого изучения, энтузиасты и инженеры вряд ли откажутся от своих планов по освоению Красной планеты. Скорее всего, будут разработаны новые решения — возможно, в виде новых приспособлений или даже нейропротекторных добавок для защиты от вредного воздействия радиации. В конце-концов, уже сегодня человечество добилось невероятных успехов во многих областях, так что не исключено, что представители Homo Sapiens когда-нибудь будут бороздить космические просторы.