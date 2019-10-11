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Особенности спортивной бутылки для воды

Вода является одним из важнейших веществ для организма человека. Что можно сказать о теле спортсмена, который постоянно подвергается значительным нагрузкам и поэтому должен пополнять свой запас жидкости. Чтобы утолять жажду на тренировках было удобно, современные производители создали специальные бутылки. В настоящее время не сложно приобрести подходящую спортивную бутылку для воды, чтобы наилучшим образом использовать ее в спортзале.

Данный изделия, в отличие от обычных, имеют специальный дозатор, а в горлышке есть клапан, благодаря которому можно пить воду даже во время утомительной тренировки или езды на велосипеде. Такая бутылочка удобна тем, что её легко открыть, не касаясь питьевого клапана руками, и плотно закрыть одной рукой. Стоимость данных изделий вполне доступная, что позволяет легко купить их в специализированных магазинах, в том числе и в интернете, с доставкой.

Эти контейнеры могут иметь очень разные формы, но наиболее значимым фактором является наличие рифлей на корпусе. Благодаря этому, можно крепко держать бутылку в руке. кроме того, такое рифление на корпусе предотвращает соскальзывание ёмкости.

В качестве материалов для создания спортивных бутылок могут быть использованы пластмассы, полипропилен, полиуретан и прочие. Наиболее популярными являются пластиковые модели. Они очень долговечны и не деформируются после падения, а также не выделяют токсинов, что полностью сохраняют вкус и полезные свойства воды.

Спортивные бутылки удобны в следующих случаях:

  • Летом вы можете наполнить их несколькими охлажденными напитками, а зимой – горячими.
  • Их отличает откидной клапан, позволяющий пить даже, катаясь на велосипеде.
  • Выглядят очень элегантно.
  • Помогают сохранить экологическую обстановку планеты.

Производители данных изделий принимают во внимание все потребности современных потребителей, используют лишь органические материалы, при производстве. Очень внимательны к эргономичности и поильной системе. Применение инновационных технологий обеспечивает максимальную полезность этих контейнеров.

11 октябрь 2019 /
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