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Преимущества деревянной мебели

 

В настоящее время деревянная мебель, имеющая много преимуществ по сравнению с атрибутами из искусственных материалов, представлена в обширном ассортименте. На продажу предлагаются экологически чистые комплекты: кухни, спальни, комнаты отдыха, столовые и даже для ванных комнат. Все эти атрибуты придают интерьеру особый уют и теплую атмосферу.

 

Древесина является наиболее экологически чистым и безопасным материалом. Она не выделяет токсичных веществ, а, напротив, натуральных эфирных масел и полезные смолы. Благодаря свойствам «дышать», а также гигроскопическим характеристикам дерева, в помещении возникает приятный микроклимат, с надлежащим уровнем влажности и чистоты воздуха. Нахождение в такой комнате очень полезно для организма, особенно для детей.

Инновационные технологии практически устраняют такие дефекты древесины, как сушка, набухание и образование грибков. В настоящее время вся древесина, которая используется для атрибутов гарнитура, хорошо высушена. Далее - пропитана непроницаемыми антиводонепроницаемыми композициями, с УФ-фильтрами.

Древесина, которая сохраняет природную текстуру, является более долговечной и, следовательно, стоит недёшево. Тем не менее, она более склонна к деформации и высыханию. Поэтому, перед покупкой, постарайтесь уточнить у продавцов все важные моменты.

Твердый, благородный, дорогой: это качества, присущие мебели из природной древесины. Дерево является выигрышным вариантом практически для каждого интерьера, поскольку предоставляет возможность дизайнерам реализовать разнообразные декоративные и конструктивные решения. Прежде всего, сделанное учителями, оно всегда будет особенным, индивидуальным, со сложными, более элегантными и более красивыми деталями. Само дерево принесет красоту своей уникальной индивидуальностью и рисунком. Это относится не только к жилым объектам, но и офисным и даже для заведений общественного питания.

Такой гарнитур прослужит вам не одно десятилетие, перейдёт следующим поколениям. 

11 октябрь 2019 /
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