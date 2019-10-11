Преимущества светодиодных гирлянд

Светодиодные гирлянды являются одним из самых распространенных видов декораций за последние годы. Эти изделия нашли своё обширное применение для украшения фасадов зданий и окрестностей, интерьера или для создания рекламных продуктов. Огромный перечень достоинств ЛЕД- гирлянд позволило им вытеснить с рынка все другие аналоги. В настоящее время их можно найти повсюду, в развлекательных и торговых заведениях, когда дело доходит до украшения улиц и любого здания на праздники.

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Наиболее очевидные достоинства светодиодных гирлянд включают следующее:

Долгий срок службы. Высококачественные ЛЕД-гирлянды прослужат до 10 лет, что значительно дольше, чем приборы с лампочками накаливания.

Низкое энергопотребление. Светодиоды, как известно, потребляют очень мало электроэнергии, что делает их экономичными.

Безопасность. Качественные ЛЕД не греются и действуют, при низком напряжении (12 В), что намного снижает риск возникновения пожара и исключает удары электрическим током.

Высокая яркость. Это свойство позволяет им привлекать внимание окружающих.

Легкий вес. Данные приборы очень легкие, поэтому их можно повесить даже на тонкие ветки деревьев.

Параллельное соединение ламп. Это гарантирует производительность ЛЕД-гирлянды, даже при включении одной или нескольких лампочек; напомним, что, при последовательном соединении, даже с горящей лампой, вся гирлянда выходит из строя.

Управление с помощью пульта дистанционного управления или иной панели, что позволяет вам выбрать лучший вариант для ваших личных предпочтений по освещению улицы или интерьера.

Высокая устойчивость. Светодиоды имеют высококачественное покрытие, которое надёжно оберегает их от воздействий окружающей среды, осадков, перепадов температур, УФ-излучения.

Довольно часто контроллер с режимами входит в состав светодиодной гирлянды, что значительно облегчает установление режима яркости.

Выбирая их, учитывайте тот факт, что варианты для интерьера недопустимы для улиц.