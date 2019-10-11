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Преимущества светодиодных гирлянд

Светодиодные гирлянды являются одним из самых распространенных видов декораций за последние годы. Эти изделия нашли своё обширное применение для украшения фасадов зданий и окрестностей, интерьера или для создания рекламных продуктов. Огромный перечень достоинств ЛЕД- гирлянд позволило им вытеснить с рынка все другие аналоги. В настоящее время их можно найти повсюду, в развлекательных и торговых заведениях, когда дело доходит до украшения улиц и любого здания на праздники.

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Наиболее очевидные достоинства светодиодных гирлянд включают следующее:

  • Долгий срок службы. Высококачественные ЛЕД-гирлянды прослужат до 10 лет, что значительно дольше, чем приборы с лампочками накаливания.
  • Низкое энергопотребление. Светодиоды, как известно, потребляют очень мало электроэнергии, что делает их экономичными.
  • Безопасность. Качественные ЛЕД не греются и действуют, при низком напряжении (12 В), что намного снижает риск возникновения пожара и исключает удары электрическим током.
  • Высокая яркость. Это свойство позволяет им привлекать внимание окружающих.
  • Легкий вес. Данные приборы очень легкие, поэтому их можно повесить даже на тонкие ветки деревьев.
  • Параллельное соединение ламп. Это гарантирует производительность ЛЕД-гирлянды, даже при включении одной или нескольких лампочек; напомним, что, при последовательном соединении, даже с горящей лампой, вся гирлянда выходит из строя.
  • Управление с помощью пульта дистанционного управления или иной панели, что позволяет вам выбрать лучший вариант для ваших личных предпочтений по освещению улицы или интерьера.
  • Высокая устойчивость. Светодиоды имеют высококачественное покрытие, которое надёжно оберегает их от воздействий окружающей среды, осадков, перепадов температур, УФ-излучения.

Довольно часто контроллер с режимами входит в состав светодиодной гирлянды, что значительно облегчает установление режима яркости.

Выбирая их, учитывайте тот факт, что варианты для интерьера недопустимы для улиц.

11 октябрь 2019 /
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