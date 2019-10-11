Замена воздушного фильтра Шевроле Ланос

Менять воздушный фильтр в автомобиле Ланос вовсе не так сложно, как может показаться. Практически каждый начинающий способен заменить фильтрующий элемент двигателя. Об этом можо почитать инструкции в интернете или посмотреть видеоролики.

Замена воздушного фильтра на Chevrolet Lanos не потребует также ничего дополнительного. Процесс замещения настолько лёгок, что даже девушки-автомобилистки с ним справятся. Переходим к самому процессу, включающему следующие этапы:

Найти корпус воздушного фильтра Ланос.

Отсоединить защелки от коробки фильтра.

Поднять крышку корпуса и увидеть фильтр.

Снять фильтр с места посадки.

Выдуть грязь из корпуса данного устройства.

Установите новый фильтрующий прибор.

Выполнить сборку и затягивать винты.

При монтаже обращайте внимание на герметичность соединения между шлангом подачи воздуха и крышкой фильтра, поскольку необработанный воздухозаборник приведет к большему износу элементов механизма.

К выбору наиболее подходящего воздушного фильтра для вашего авто Ланос, следует отнестись серьезно, поскольку именно от этого будет зависеть работа илового устройства. Частота замены фильтра на Lanos, согласно графику техобслуживания, устанавливается на каждые 10-15 000 км. Более точный диапазон может быть определен в зависимости от условий пользования: частые короткие поездки, долгие часы холостого хода, много пыли - всё это снижает срок эксплуатации фильтра и требует его скорого замещения.

Перед этим интервалом разумно будет проверять воздушный фильтр. Его можно очистить сжатым воздухом, если он слишком загрязнился - заменить его преждевременно (как правило, для запуска автомобиля в сложных условиях).

Замена элемента воздушного фильтра, как было отмечено выше, довольно простая. Если вы не знаете именования частей или того, что они собой представляют, следует взглянуть на инструкции производителей, где всё четко отображается. Самое главное - это сделать правильный выбор. Разумно будет обратиться к специалистам. Оригинальные запчасти на Chevrolet Lanos очень хороши и рекомендуются профессионалами.