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Неодимовые магниты: плюсы

Основным отличием неодимового сплава от других разновидностей является его мощность. Небольшой кусок, содержащий в своём составе молекулы бора, железа и неодима, способен надёжно удерживать груз на своей поверхности.

 

Благодаря своей особой мощи, это изобретение американских учёных всё чаще выводит железные магниты с рынков.

Во многих областях неодимовые магниты пользуются высоким спросом, особенно они используются для следующих:

  • производство компьютерной техники для бытового, промышленного и медицинского уровня;
  • создание игрушек;
  • чистка производственных помещений от металлической стружки;
  • выпуск бытовой техники.

Гравитация сплава позволяет находить и собирать металлические предметы из глубоких отверстий и недоступных мест. Из-за высокой мощности магнита маленький кусочек комбинированного металла можно легко перемещать в дальние углы и в то же время собирать максимальное количество мелких предметов, которые вряд ли можно объединить с обычным ферритом.

В повседневной жизни неодимовые магниты используются в самых неожиданных местах, например, в устройствах для мытья стёкол и на приусадебных участках. Помимо того, мощными приборами намагничивают металлические полоски для приклеивания кухонной утвари, полок.

Автомобилисты с помощью «суперметалла» умудряются устранять вмятины на кузове авто.

В народной медицине сверхмощный сплав используется для изготовления лечебных украшений, которые могут нормализовать кровяное давление и изменить ауру человека.

Главными отличиями неодимовых магнитов от ферритовых аналогов являются следующие:

  • увеличенная сила притяжения;
  • устойчивость к размагничиванию;
  • многополярность.

Помимо того, в отличие от феррита, устойчивые куски имеют металлический блеск. В зависимости от потребностей, они могут иметь форму пластин (с отверстиями или без), небольших цилиндров или конусов, кубиков и шариков, различных размеров.

Преимущество «суперметаллических» комков заключается в их небольшом размере и большой мощности. Изделия из

Что касается недостатков, то необходимо сказать, что магнит размером с ладонь ребёнка имеет немалый вес. Более того, нельзя не отметить тот факт, что изделия из стойких сплавов имеют высокую стоимость.

Тем не менее, специальный слой покрытия должен быть защищён, поэтому категорически запрещается прокалывать или разрушать защитную плёнку.

10 октябрь 2019 /
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