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Преимущества и применение бумажных пакетов

Бумажные пакеты в Астане, в большинстве случаев, изготавливаются из прочной крафт-бумаги, что имеет много преимуществ. Материал для изготовления ручки может быть разнообразным (пластик, ткань, бумага или даже без ручки).

Преимущества бумажных пакетов, в основном, включают следующие:

  • Экономичность использования.
  • Высокая устойчивость к нагрузкам: они не растягиваются, не деформируются, при интенсивном использовании.
  • Хорошая пористость гарантирует оптимальный воздухообмен между упаковкой и содержимым, устраняя развитие микроорганизмов и плесени. В этом случае влага не проникает внутрь!
  • Они являются продуктом преобразования древесины, поэтому они не опасны для людей и обширно используются для упаковки в пищевой отрасли.
  • Возможность неоднократного использования.

В Астане можно заказать изготовление пакетов из бумаги на https://presshouse.kz/izgotovleniepaketov.

Где используются данные упаковки? Стоит перечислить следующие:

  1. На кухне, заведениях быстрого питания. В них складывают пироги, хот-доги и прочие. Эти упаковки не меняют вкус продуктов, впитывают жиры.
  2. В магазинах. Упаковать одежду и обувь. Эти пакеты помечены логотипом, торговой маркой.
  3. В рекламных акциях - для подарочных целей. На пакеты наносится рекламная надпись и внутрь помещается небольшой сувенир (например, ручка с логотипом фирмы). Это дешевое и очень эффективное маркетинговое решение.

Какие ещё материалы используются, при изготовлении пакетов? Самым популярным, как уже упоминалось выше, является крафт-бумага. Однако существуют и другие типы, к которым относятся следующие:

  • Офсетный картон. На его глянцевой поверхности прекрасно выглядят цветные логотипы.
  • Мелованная офсетная бумага - очень мягкая, часто используется, при создании цветных упаковок.
  • Эфалин: он имеет ту же плотность, что и крафт, но схему и текстуру более разных цветов.
  • Дизайнерский картон: эти упаковки стоят дорого, но это не влияет на их популярность. Огромный спектр цветов и текстур делают их незаменимыми, когда продукт должен быть представлен с особой элегантностью.

В Астане нестандартные бумажные пакеты используются во всех областях промышленности, от продуктов питания до строительства.

10 октябрь 2019 /
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