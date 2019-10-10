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Преимущества и применение бумажных пакетов
Бумажные пакеты в Астане, в большинстве случаев, изготавливаются из прочной крафт-бумаги, что имеет много преимуществ. Материал для изготовления ручки может быть разнообразным (пластик, ткань, бумага или даже без ручки).
Преимущества бумажных пакетов, в основном, включают следующие:
- Экономичность использования.
- Высокая устойчивость к нагрузкам: они не растягиваются, не деформируются, при интенсивном использовании.
- Хорошая пористость гарантирует оптимальный воздухообмен между упаковкой и содержимым, устраняя развитие микроорганизмов и плесени. В этом случае влага не проникает внутрь!
- Они являются продуктом преобразования древесины, поэтому они не опасны для людей и обширно используются для упаковки в пищевой отрасли.
- Возможность неоднократного использования.
В Астане можно заказать изготовление пакетов из бумаги на https://presshouse.kz/izgotovleniepaketov.
Где используются данные упаковки? Стоит перечислить следующие:
- На кухне, заведениях быстрого питания. В них складывают пироги, хот-доги и прочие. Эти упаковки не меняют вкус продуктов, впитывают жиры.
- В магазинах. Упаковать одежду и обувь. Эти пакеты помечены логотипом, торговой маркой.
- В рекламных акциях - для подарочных целей. На пакеты наносится рекламная надпись и внутрь помещается небольшой сувенир (например, ручка с логотипом фирмы). Это дешевое и очень эффективное маркетинговое решение.
Какие ещё материалы используются, при изготовлении пакетов? Самым популярным, как уже упоминалось выше, является крафт-бумага. Однако существуют и другие типы, к которым относятся следующие:
- Офсетный картон. На его глянцевой поверхности прекрасно выглядят цветные логотипы.
- Мелованная офсетная бумага - очень мягкая, часто используется, при создании цветных упаковок.
- Эфалин: он имеет ту же плотность, что и крафт, но схему и текстуру более разных цветов.
- Дизайнерский картон: эти упаковки стоят дорого, но это не влияет на их популярность. Огромный спектр цветов и текстур делают их незаменимыми, когда продукт должен быть представлен с особой элегантностью.
В Астане нестандартные бумажные пакеты используются во всех областях промышленности, от продуктов питания до строительства.
10 октябрь 2019 /
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