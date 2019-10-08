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Определены возможные места посадки на Венеру

Определены возможные места посадки на Венеру


Миссия «Венера-Д» продвигается: определены пять возможных мест посадки спускаемого аппарата. Все они расположены в северном полушарии планеты, так как это наиболее предпочтительная зона с точки зрения траектории полета. Рабочая группа по российско-американскому проекту межпланетной автоматической станции (АМС) в скором времени выберет из пяти площадок одну приоритетную, которая и станет основной целью.
Как сообщает ТАСС, подробности о ходе работ над «Венерой-Д» рассказала журналистам руководитель лаборатории планетной спектроскопии Института космических исследований РАН (ИКИ) Людмила Засова. Еще одной темой обсуждения на прошедшем заседании рабочей группы стало возможное наличие примитивной жизни в облачном слое планеты. Основным вопросом был выбор инструментов, которые эту жизнь смогут зафиксировать. Инженеры, конструкторы и ученые ожидают начала финансирования Роскосмосом работ над АМС в 2020 году. На эскизный проект миссии требуется полтора-два года и несколько сотен миллионов рублей — точную цифру пока не называли.
Согласно существующему на данный момент предварительному облику «Венеры-Д», российская сторона должна будет создать долгоживущую посадочную станцию. Единственная страна, зонды которой успешно достигли поверхности второй планеты от Солнца и сохранили работоспособность — СССР, однако ни один из них не прослужил дольше двух часов. За последние 30 лет различные проекты АМС обсуждались множество раз, однако ни один из них не был воплощен. Американские партнеры миссии предоставят несколько дополнительных аппаратов, точное количество и облик которых до сих пор не установлены. Ранее сообщалось, что проект будет состоять из следующих модулей: краткосрочного посадочного, схожего с советскими «Венера/Вега», двух долгосрочных легких посадочных блоков (разработки НАСА), спутника-ретранслятора и, возможно, двух сверхкомпактных спутников и аэростата для изучения атмосферы. Однако позднее поступила информация, что ориентировочные сроки запуска «Венеры-Д» переносятся на 2031 год. Судя по всему, состав миссии также претерпит изменения.
08 октябрь 2019 /
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