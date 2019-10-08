На Марсе нашли древний водный оазис

Ученые из журнала Nature обнаружили доказательства, что в кратере Гейла на планете когда-то существовал большой водоем.Ученые изучили образцы пород поверхности Марса, которые Curiosity собрал в кратере Гейла. В образцах нашли большие отложения минеральных солей — это говорит о том, что в этом углублении шириной 150 километров была вода.

Слоистость породы в этом кратере показывает, что оазис прошел несколько этапов высыхания и обратного заполнения водой. Теперь ученые должны выяснить, когда влажный климат Марса окончательно сменился на нынешнюю холодную пустыню и сколько это заняло времени.

В статье научного журнала Science этот оазис сравнивают с солеными озерами Альтиплано в Южной Америке. Их заполненность также сильно зависит от климатических условий. Реки текут из горных хребтов и образуют множество водоемов, похожие на местность Марса в области кратера Гейла.

В будущих исследованиях марсоход Curiosity будет собирать образцы на больших склонах. Изучение каждого слоя кратера позволит понять каждую фазу развития этой местности и раскрыть историю Марса миллионы лет назад.