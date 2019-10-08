Фото обратной стороны Луны сделанное советской станцией «Луна-3»

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) опубликовал один из первых снимков обратной стороны Луны, которые сделала советская станция «Луна-3» ровно 60 лет назад.Начальник отдела обеспечения сохранности и учета архивных документов Андрей Куракин отметил, что ученые удивились сделанным фотографиям. По его словам, скрытая поверхность спутника Земли оказалось гладкой.«К удивлению ученых, обратная сторона лунной поверхности оказалась более гладкой, чем видимая. На ней меньше „лунных морей“ и кратеров», — объяснил исследователь.Саму межпланетную станцию «Луна-3» запустили 4 октября 1959 года, сообщил сайт «Экономика Сегодня». Через три дня, 7 октября, космическому аппарату удалось заглянуть за «лунный горизонт» и сфотографировать обратную сторону спутника Земли. После этого на основании полученных фотографий в 1960 году составили первый атлас и карту обратной стороны Луны, а в 1961-м выпустили новый глобус естественного спутника Земли.