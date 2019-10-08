Тайны мира » Хочу все знать » Фото обратной стороны Луны сделанное советской станцией «Луна-3»
Фото обратной стороны Луны сделанное советской станцией «Луна-3»
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) опубликовал один из первых снимков обратной стороны Луны, которые сделала советская станция «Луна-3» ровно 60 лет назад.
Начальник отдела обеспечения сохранности и учета архивных документов Андрей Куракин отметил, что ученые удивились сделанным фотографиям. По его словам, скрытая поверхность спутника Земли оказалось гладкой.
«К удивлению ученых, обратная сторона лунной поверхности оказалась более гладкой, чем видимая. На ней меньше „лунных морей“ и кратеров», — объяснил исследователь.
Саму межпланетную станцию «Луна-3» запустили 4 октября 1959 года, сообщил сайт «Экономика Сегодня». Через три дня, 7 октября, космическому аппарату удалось заглянуть за «лунный горизонт» и сфотографировать обратную сторону спутника Земли. После этого на основании полученных фотографий в 1960 году составили первый атлас и карту обратной стороны Луны, а в 1961-м выпустили новый глобус естественного спутника Земли.
08 октябрь 2019 /
Похожие новости
Космическая слизь: что нашел китайский лунный аппарат
Обратная сторона Луны всегда привлекала и простых людей, и серьезных ученых. Из-за того что наблюдать за ней с Земли невозможно, эта часть спутника нашей планеты обросла тайнами и конспирологическими
Китайский аппарат нашел на обратной стороне Луны неизвестный материал
Китайский ровер «Юйту-2» обнаружил на обратной стороне Луны неизвестный материал. ...
Китайский ровер продолжает делать удивительные фото дальней стороны Луны
Китайская миссия «Чанъэ-4» на сегодняшний день осуществляет научные операции на поверхности дальней стороны Луны в течение полных восьми дней, сообщают официальные китайские СМИ. Тем временем эти
На нас падает Луна! (видео)
На видео (ниже) показано, как выглядела бы Луна, если бы она оказалась еще в тысячу раз ближе - на том же расстоянии, что и Международная космическая станция. Мы могли бы видеть затмения много раз в
Необычное пари французского винодела
В первой половине пятидесятых годов двадцатого века французский винодел Анри Мэр, после обильной дегустации продукции собственного производства, принялся отчаянно доказывать, что люди никогда не
Первый полет на Луну: интересные факты
Первый посланец человечества долетел до Луны 13 сентября 1959 года.
Комментарии
Популярные новости
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ