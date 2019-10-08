Центр нашей Галактики еще недавно был опасно активен

Активный центр Млечного Пути выбросил мощную вспышку всего лишь 3,5 миллиона лет назад и может повторить ее снова.Расположенная в ядре Млечного Пути сверхмассивная черная дыра поглощает огромные количества материи, заставляя ее излучать в широком диапазоне волн и делая центр Галактики активным. Сегодня он выглядит далеко не таким беспокойным, как активные центры многих других крупных галактик. Однако около 3,5 миллиона лет назад и у нас произошел мощнейший взрыв, выбросивший вспышки огромной силы.Если взглянуть на Млечный Путь с ребра, то два конуса излучения уходили вверх и вниз от него с такой интенсивностью, что их влияние ощутили облака Магелланова потока на расстоянии 200 тысяч световых лет. Процесс развивался стремительно и занял не более 300 тысяч лет. Однако следы его воздействия заметны до сих пор — в виде характерных полос ультрафиолетового излучения, сохранившегося в Магеллановом потоке.Прежде уже было предположено, что это свечение связано с пока не известной вспышкой. Теперь же Джосс Блэнд-Хоуторн (Joss Bland-Hawthorn) и его коллеги из астрофизического центра Astro 3D в Австралии смогли точнее локализовать источник и определить время события. Об этом они сообщают в статье, готовящейся к публикации в Astrophysical Journal и представленной в открытом доступе в виде препринта.«Эти результаты резко меняют наши представления о Млечном Пути, — говорит профессор Блэнд-Хоуторн. — Мы всегда считали свою Галактику сравнительно спокойной, с не таким уж ярким центром. Новые же результаты открывают возможности для совершенно иных интерпретаций».Возможно, прежде центр Млечного Пути был не менее активен, чем центры других больших галактик, видимые как мощнейшие квазары. И возможно, что это время еще не ушло окончательно. В масштабах времен жизни звезд и галактик 3,5 миллиона лет, прошедшие со времени вспышки, не более чем мгновение. Отдельные повторения таких событий могут происходить и сегодня, и в будущем.