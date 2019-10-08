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Правильный выбор сплит системы

На современном отечественном рынке предлагаются огромное количество моделей кондиционеров. И поэтому выбор сплит-систем для жилых или рабочих объектов является сложным решением.

Критерии выбора данных климатических устройств влияют на многие параметры, от чего зависит эффективность и срок службы кондиционера.

Помимо того, сплит-системы выбираются на длительный период времени (не менее 10 лет), это дорогостоящее оборудование, что также накладывает определённую ответственность, при покупке.

Вы можете просмотреть модели в виртуальном каталоге https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy_aeronik/.

Правильный выбор

При определении, какую сплит-систему установить в жилище или офисе, нужно исходить из характеристик самой комнаты. Климатические приборы предназначены для разных областей. Есть разница в их установке и функциональности. Обязательно надо принимать во внимание следующие характеристики помещения:

  1. Квадратура, высота потолка. Чем больше обрабатываемая область, тем более мощной должно быть климатическое оборудование. Недостаточная мощность способствует скорому выходу из строя.
  2. Количество людей постоянно в помещении, есть ли какое-то оборудование, которое выделяет тепло. Это также влияет на предпочтительную мощность прибора. Для комнаты до 20 квадратных метров, где всё время находятся несколько человек, ПК и телевизор, вам потребуется сплит-система мощностью 2-3 кВт.
  3. Размер и расположение окон. Большие окна на солнечной стороне повышают температуру в жилище или офисе. Вы можете сэкономить на менее мощном устройстве, повесив занавеси или разместив жалюзи на окнах.
  4. Комнаты на верхних этажах нагреваются под солнцем. Данный фактор тоже должен быть принят во внимание.

А поскольку кондиционер сушит воздух, то вам надо будет установить дополнительный источник увлажнения. Особенно актуально для квартир с детьми, пожилыми людьми, имеющим проблемы с дыхательной системой и прочими.

Если бюджет позволяет, вы можете выбрать устройство с расширенным функционалом. В других случаях стандартные опции также работают. Установка устройства с дюжиной функций в маленько помещении - абсолютно не разумно, если речь идёт о создании и поддержании оптимального микроклимата.

08 октябрь 2019 /
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