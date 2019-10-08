Правильный выбор сплит системы
На современном отечественном рынке предлагаются огромное количество моделей кондиционеров. И поэтому выбор сплит-систем для жилых или рабочих объектов является сложным решением.
Критерии выбора данных климатических устройств влияют на многие параметры, от чего зависит эффективность и срок службы кондиционера.
Помимо того, сплит-системы выбираются на длительный период времени (не менее 10 лет), это дорогостоящее оборудование, что также накладывает определённую ответственность, при покупке.
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Правильный выбор
При определении, какую сплит-систему установить в жилище или офисе, нужно исходить из характеристик самой комнаты. Климатические приборы предназначены для разных областей. Есть разница в их установке и функциональности. Обязательно надо принимать во внимание следующие характеристики помещения:
- Квадратура, высота потолка. Чем больше обрабатываемая область, тем более мощной должно быть климатическое оборудование. Недостаточная мощность способствует скорому выходу из строя.
- Количество людей постоянно в помещении, есть ли какое-то оборудование, которое выделяет тепло. Это также влияет на предпочтительную мощность прибора. Для комнаты до 20 квадратных метров, где всё время находятся несколько человек, ПК и телевизор, вам потребуется сплит-система мощностью 2-3 кВт.
- Размер и расположение окон. Большие окна на солнечной стороне повышают температуру в жилище или офисе. Вы можете сэкономить на менее мощном устройстве, повесив занавеси или разместив жалюзи на окнах.
- Комнаты на верхних этажах нагреваются под солнцем. Данный фактор тоже должен быть принят во внимание.
А поскольку кондиционер сушит воздух, то вам надо будет установить дополнительный источник увлажнения. Особенно актуально для квартир с детьми, пожилыми людьми, имеющим проблемы с дыхательной системой и прочими.
Если бюджет позволяет, вы можете выбрать устройство с расширенным функционалом. В других случаях стандартные опции также работают. Установка устройства с дюжиной функций в маленько помещении - абсолютно не разумно, если речь идёт о создании и поддержании оптимального микроклимата.
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