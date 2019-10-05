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Starship Илона Маска может стать катастрофой для Марса

Starship Илона Маска может стать катастрофой для Марса


Илон Маск — гений, плейбой, филантроп и основатель частной космической компании SpaceX, недавно представил свой новый космический корабль под скромным названием Starship. Он предназначен для перевозки до 100 членов экипажа и пассажиров. И Starship (или его будущие версии) должны будут участвовать в так горячо ожидаемой миссии на Марс. Но действительно ли Starship призван принести только лишь благо? Оптимизм в данном случае разделяют далеко не все.
Как Starship может навредить Марсу?
Есть масса причин полагать, что SpaceX добьется успеха в сфере освоения космоса. Компания показывала чрезвычайно впечатляющий рост в этом плане, делая даже то, что не смогли NASA. В частности, Маск преуспел в создании многоразовых ракет. Но сейчас речь не о них. Запуск Starship к поверхности Красной Планеты планируется произвести уже в 2024 году. Более того, господин Маск хочет построить четыре или пять версий Starship в ближайшие шесть месяцев. А первая ракета выйдет на орбиту Земли и того раньше. Это очень стремительное развитие событий.
Как заверяет в своей статье астробиолог Саманта Рольф, если жизнь и существует где–то еще в нашей Вселенной, то Солнечная система является хорошим местом для начала поиска. Наряду с некоторыми спутниками Юпитера и Сатурна, Марс является одним из главных претендентов на наличие какой-то микробной жизни сейчас или в прошлом. Однако есть риск, что люди, переносящие микробов и разгуливающие по Красной планете, могут «заразить» ее. И это загрязнение может угрожать инопланетным организмам, если они существуют. Это также может сделать невозможным выяснение, являются ли какие-либо микробы, обнаруженные на Марсе «местными» или земными по происхождению. Ожидается, что миссия по возвращению образцов с Марса на Землю будет завершена к началу 2030-х годов.
Starship Илона Маска может стать катастрофой для Марса

Есть ли жизнь на Марсе? Возможно, скоро мы об этом узнаем
Конечно, можно возразить, что существуют строгие протоколы, которые помогают свести к минимуму шанс заражения. Они были инициированы еще в 1967 году и должны неукоснительно выполняться как правительственными, так и неправительственными организациями. Но можем ли мы быть уверены в том, что, раздвигая границы доступного нам космоса в столь короткие сроки, «углы» не будут срезаны или стандарты не будут слегка упразднены? Ведь следовать протоколам — значит растягивать время космической программы.
Масла в огонь подливает и вот что еще: ни на сайте SpaceX, ни просто в интернете нет ничего, что говорило бы о том, что SpaceX соблюдает эти правила. К тому же сам Илон Маск заявлял буквально следующее:
Я не думаю, что какая-то земная бактерия сможет спокойно мигрировать на Марс. И если есть какая-то жизнь на этой планете, то она будет располагаться очень глубоко под землей. Так что об этом не стоит беспокоиться.
Другие моральные вопросы
Вы можете написать, что думаете по этому поводу в нашем чате в Телеграм, а мы со своей стороны пока продолжим и расскажем вот о чем. Еще одна проблема — это здоровье людей, которые отправляются на Марс. Далекий космос не лишен опасностей, но, по крайней мере, работая на низкой околоземной орбите, на Луне и Международной космической станции, магнитное поле Земли обеспечивает некоторую защиту от вредного космического радиационного излучения.
Марс не имеет своего собственного магнитного поля, и его атмосфера не обеспечивает почти никакой защиты. Астронавты будут подвергаться воздействию радиации на поверхности Марса и в космосе в течение шестимесячного путешествия между планетами. Хотя и ведется работа в этой сфере, технология радиационной защиты значительно отстает от требуемых стандартов. И с этим надо что-то делать.
05 октябрь 2019 /
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