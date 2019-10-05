Российская обсерватория "Спектр-РГ" провела первый обзор центра Галактики

Телескоп ART-XC, установленный на борту российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", получил первые данные по рентгеновским источникам в одном из рукавов и в центральных регионах Млечного Пути, а также провел первый пробный обзор всего неба. Об этом сообщил сайт Роскосмоса."В начале сентября был проведен глубокий обзор спирального рукава Галактики в созвездии Наугольника - области, богатой массивными двойными рентгеновскими системами. Затем мы переключили свое внимание на проведение большого обзора галактического центра, эквивалентного по площади двумстам копиям Луны", - рассказывает астрофизик из Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Илья Мереминский.""Спектр-РГ" - совместный российско-германский космический проект, обсерватория, которая сканирует небо в широком диапазоне с высокой чувствительностью. Аппарат был запущен в июле 2019 года и практически сразу начал работу. Это второй аппарат из линейки "Спектров", который занял место "Спектра-Р", миссия которого официально была завершена в конце мая, в статусе единственного российского научно-космического проекта. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA. Запустить подобную обсерваторию планировалось с 1987 года.Главная задача ART-XC - составить детальные атласы источников рентгеновского излучения внутри нашей Галактики, а также в ее далеких "кузинах", свет от которых идет до Земли 10,9 млрд лет. Как надеются ученые, российский телескоп и его германский "коллега" откроют миллионы новых рентгеновских источников и проведут полную перепись всех скоплений галактик, которые расположены на этой дистанции от Земли.По информации Роскосмоса, за минувший сентябрь российский телескоп провел сразу два глубоких обзора неба. Чтобы проверить, как телескоп работает, ученые из ИКИ и их коллеги выбрали два региона Галактики - часть ее спирального рукава, которая расположена в созвездии Наугольника, и центр Млечного Пути."Поскольку основная часть массы Млечного Пути лежит в этом направлении, плотность рентгеновских источников в Галактическом центре наибольшая. А так как многие из этих источников сильнопеременные, то в эту область всегда интересно смотреть - а вдруг вспыхнет что-нибудь новое", - продолжил Мереминский.Помимо этого, ART-XC составил карту более 1% неба вместе с eROSITA в ходе нескольких "тренировочных" сессий наблюдений. Как отмечает астрофизик, на этой карте можно увидеть центр Галактики, некоторые другие ярчайшие источники рентгеновского излучения в ней, такие как Крабовидная туманность и нейтронная звезда-"вампир" X-1 в созвездии Скорпиона, а также некоторые яркие квазары, ядра далеких галактик.В будущем, как ожидают ученые, "Спектр-РГ" будет составлять полные рентгеновские карты неба каждые полгода. Эти замеры помогут ученым провести максимально детальную перепись галактик и понять, какие процессы управляют их эволюцией, в том числе и то, что заставляет их неожиданно "умирать", перестать производить новые звезды.