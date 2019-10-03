Поможет ли онлайн консультация психолога?

Некоторые обращаются к психотерапевту, надеясь справиться с трудной жизненной ситуацией и принять осознанное решение, в то время как другие ожидают, что компетентный специалист избавит их от душевных страданий, депрессии, беспокойства и страхов.

Обращение к психотерапевтам означает, что человек берет на себя определённую ответственность за свою жизнь и признаёт, что что-то в его жизни кажется неправильным. Но не каждый может решиться на это. Стремление реализовать на практике идею обращения к компетентным специалистам нередко возникает, когда человек осознаёт, что в его жизни ничего не приводит к радостным результатам.

Консультация - это первый шаг, который указывает на реальное желание что-то изменить в себе. И это разумное решение, поскольку в таким случае вы можете рассчитывать на самое серьезное отношение, поддержку профессионала.

Психологическое консультирование, например, на http://www.a-nechaev.com/ от Александра Нечаева, это вид психологической помощи, направленной на преодоление душевных и жизненных проблем. В сложное время вашей жизни опытный специалист может помочь снять стресс, лучше понять вашу жизненную ситуацию и принять осознанное решение.

Длительность приёма, в большинстве случаев составляет 45-60 минут. Практика показывает, что для многих клиентов этого времени вполне достаточно. Частично эта продолжительность также объясняется тем фактом, что при консультации такого типа специалист получает 10-минутный отдых, необходимый для настройки на следующий приём.

В большинстве случаев первая консультация посвящена ориентации в жизненной ситуации клиента и оценке его эмоционального состояния. В связи с этим, от одной консультации с психотерапевтом вам стоит ожидать получения поддержки, соответствующей информации и советов. Более серьёзный подход к проблеме подразумевает подробное исследование, для чего специалист может пригласить вас встретиться ещё несколько раз, чтобы лучше понять природу ваших проблем и тщательно решить их, подобрав подходящие варианты для оказания вам помощи. Однако порой бывает достаточно нескольких встреч, чтобы смягчить эмоциональную ситуацию и скорректировать свои реакции в конкретной жизненной ситуации.

Но, поскольку у занятых людей нет достаточно времени на посещение кабинета психотерапевта - то всегда можно консультироваться в режиме онлайн - по скайпу, например. По ссылке выше предоставляется такая возможность.