Тай Пин Хоу Куй – знаменитый зеленый чай
Тай Пин Хоу Куй - зеленый чай с самыми крупными листьями. Что еще вы знаете о знаменитом сорте из Китая? Рассказывают специалисты Tae Tea.
Китайский чай Тай Пин Хоу Куй входит в ТОП-10 знаменитых сортов Китая. Его часто преподносят в качестве элитного подарка почетным гостям страны и считают национальной гордостью.
Если вы хотите купить зеленый чай с потрясающим вкусом, талантом поднимать настроение и массой полезных свойств, попробуйте этот уникальный сорт.
История чая
Знаменитый сорт появился в прошлом веке. Создал необычный чай китайский фермер из провинции Аньхой. Когда чайные мастера искали необычные, новые сорта, обратили внимание на этого новичка.
В 1912 году дебютанта отправили на ярмарку в Наньцзине, где он был признан «лучшим чаем». Спустя три года завоевал золотую медаль в Панаме. Затем вошел в список знаменитых сортов Китая и прославился на весь мир.
Изготовление чая
Первое, на что обращаешь внимание – необычная форма чаинок. Они длинные, плоские, напоминают зеленые лезвия.
Чай делают так:
- Ранним утром сборщики отравляются на высокогорные плантации. Собирают нежные почки и два верхних листа. Побеги довольно крупные, отличаются сочным вкусом и богатым составом.
- Сырье сортируют вручную. Отбраковывают поврежденные листья.
- Подвяливают на солнце около 5 часов.
- Фиксируют прогреванием в больших чанах, чтобы остановить ферментацию.
- Прожаривают и придают плоскую форму прессовкой.
Особенности вкуса
Сорт относится к категории лезвийных чаев. Его листья трудно назвать чаинками – крупные и плоские, они едва помещаются в заварник. Поэтому готовить сорт лучше в большой посуде, чтобы не ломать красоту.
Качественный чай красивого темно-зеленого оттенка.
В сухом виде пахнет свежестью гор с нотами луговых цветов и еловой кислинки.
Настой желто-зеленый, прозрачный.
Во вкусе душистые ноты орхидеи. На следующих проливах появляется легкая древесная терпкость и вяжущая горчинка.
Послевкусие сладкое, с ягодной кислинкой.
Как заваривать
- Выбирайте достаточно большой заварник.
- Желательно использовать мягкую питьевую воду, но не минеральную. Так вкус чая не испортят жесткие примеси.
- Не заливайте чай крутым кипятком. Когда чайник закипит, дайте ему остыть примерно 5 минут.
- Заваривайте проливами, одну порцию до 8-10 раз. На первом проливе чай раскрывается, после пятого постепенно сдает позиции, но все еще остается вкусным.
- Старайтесь не передержать при заваривании, чтобы не появилась излишняя горечь.
- Тай Пин Хоу Куй поднимает настроение, согревает изнутри, улучшает работу мозга, память и концентрацию. Полезен для пищеварения и сердца, благодаря высокому содержанию антиоксидантов замедляет процессы старения клеток.
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