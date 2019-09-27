Тай Пин Хоу Куй – знаменитый зеленый чай

Тай Пин Хоу Куй - зеленый чай с самыми крупными листьями. Что еще вы знаете о знаменитом сорте из Китая? Рассказывают специалисты Tae Tea.

Китайский чай Тай Пин Хоу Куй входит в ТОП-10 знаменитых сортов Китая. Его часто преподносят в качестве элитного подарка почетным гостям страны и считают национальной гордостью.

Если вы хотите купить зеленый чай с потрясающим вкусом, талантом поднимать настроение и массой полезных свойств, попробуйте этот уникальный сорт.

История чая

Знаменитый сорт появился в прошлом веке. Создал необычный чай китайский фермер из провинции Аньхой. Когда чайные мастера искали необычные, новые сорта, обратили внимание на этого новичка.

В 1912 году дебютанта отправили на ярмарку в Наньцзине, где он был признан «лучшим чаем». Спустя три года завоевал золотую медаль в Панаме. Затем вошел в список знаменитых сортов Китая и прославился на весь мир.

Изготовление чая

Первое, на что обращаешь внимание – необычная форма чаинок. Они длинные, плоские, напоминают зеленые лезвия.

Чай делают так:

Ранним утром сборщики отравляются на высокогорные плантации. Собирают нежные почки и два верхних листа. Побеги довольно крупные, отличаются сочным вкусом и богатым составом. Сырье сортируют вручную. Отбраковывают поврежденные листья. Подвяливают на солнце около 5 часов. Фиксируют прогреванием в больших чанах, чтобы остановить ферментацию. Прожаривают и придают плоскую форму прессовкой.

Особенности вкуса

Сорт относится к категории лезвийных чаев. Его листья трудно назвать чаинками – крупные и плоские, они едва помещаются в заварник. Поэтому готовить сорт лучше в большой посуде, чтобы не ломать красоту.

Качественный чай красивого темно-зеленого оттенка.

В сухом виде пахнет свежестью гор с нотами луговых цветов и еловой кислинки.

Настой желто-зеленый, прозрачный.

Во вкусе душистые ноты орхидеи. На следующих проливах появляется легкая древесная терпкость и вяжущая горчинка.

Послевкусие сладкое, с ягодной кислинкой.

Как заваривать