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Тай Пин Хоу Куй – знаменитый зеленый чай

Тай Пин Хоу Куй - зеленый чай с самыми крупными листьями. Что еще вы знаете о знаменитом сорте из Китая? Рассказывают специалисты Tae Tea.

Китайский чай Тай Пин Хоу Куй входит в ТОП-10 знаменитых сортов Китая. Его часто преподносят в качестве элитного подарка почетным гостям страны и считают национальной гордостью.

Если вы хотите купить зеленый чай с потрясающим вкусом, талантом поднимать настроение и массой полезных свойств, попробуйте этот уникальный сорт.

История чая

Знаменитый сорт появился в прошлом веке. Создал необычный чай китайский фермер из провинции Аньхой. Когда чайные мастера искали необычные, новые сорта, обратили внимание на этого новичка.

В 1912 году дебютанта отправили на ярмарку в Наньцзине, где он был признан «лучшим чаем». Спустя три года завоевал золотую медаль в Панаме. Затем вошел в список знаменитых сортов Китая и прославился на весь мир.

Изготовление чая

Первое, на что обращаешь внимание – необычная форма чаинок. Они длинные, плоские, напоминают зеленые лезвия.

Чай делают так:

  1. Ранним утром сборщики отравляются на высокогорные плантации. Собирают нежные почки и два верхних листа. Побеги довольно крупные, отличаются сочным вкусом и богатым составом.
  2. Сырье сортируют вручную. Отбраковывают поврежденные листья.
  3. Подвяливают на солнце около 5 часов.
  4. Фиксируют прогреванием в больших чанах, чтобы остановить ферментацию.
  5. Прожаривают и придают плоскую форму прессовкой.

Особенности вкуса

Сорт относится к категории лезвийных чаев. Его листья трудно назвать чаинками – крупные и плоские, они едва помещаются в заварник. Поэтому готовить сорт лучше в большой посуде, чтобы не ломать красоту.

Качественный чай красивого темно-зеленого оттенка.

В сухом виде пахнет свежестью гор с нотами луговых цветов и еловой кислинки.

Настой желто-зеленый, прозрачный.

Во вкусе душистые ноты орхидеи. На следующих проливах появляется легкая древесная терпкость и вяжущая горчинка.

Послевкусие сладкое, с ягодной кислинкой.

Как заваривать

  1. Выбирайте достаточно большой заварник.
  2. Желательно использовать мягкую питьевую воду, но не минеральную. Так вкус чая не испортят жесткие примеси.
  3. Не заливайте чай крутым кипятком. Когда чайник закипит, дайте ему остыть примерно 5 минут.
  4. Заваривайте проливами, одну порцию до 8-10 раз. На первом проливе чай раскрывается, после пятого постепенно сдает позиции, но все еще остается вкусным.
  5. Старайтесь не передержать при заваривании, чтобы не появилась излишняя горечь.
  6. Тай Пин Хоу Куй поднимает настроение, согревает изнутри, улучшает работу мозга, память и концентрацию. Полезен для пищеварения и сердца, благодаря высокому содержанию антиоксидантов замедляет процессы старения клеток.
27 сентябрь 2019 /
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