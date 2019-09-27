Ученые предупреждают о невероятно сильных солнечных бурях

Если вы недостаточно напуганы скоростью изменения климата на нашей планете, то последние исследования ученых точно доведут дело до конца. Основываясь на полученных данных, специалисты предупреждают о приближающихся, катастрофических солнечных супербурях. По мнению исследователей, мощная геомагнитная буря, вызывающая стихийные бедствия, неизбежна в ближайшем будущем. Последствия этой солнечной бури могут привести к отключению электроэнергии и даже отказам спутников. В отличие от других угроз для нашей планеты, таких как супервулканы или астероиды, временные рамки для возникновения катастрофической геомагнитной бури, сравнительно короткие. Эти бури могут произойти через 10 или через 100 лет.Что такое солнечные бури?Солнце — это единственная звезда солнечной системы и одна из многочисленных звезд в нашей галактике. Вокруг Солнца вращаются небесные тела, в том числе наша планета. Особенностью Земли является ее магнитное поле, которое защищает нас с вами от солнечной и космической радиации. Планеты без магнитного щита не имеют признаков жизни. Как известно, каждая звезда имеет свои особенности. Так, на Солнце время от времени происходят активные процессы, например вспышки, пятна на Солнце, выбросы коронарной массы и ударные волны. Благодаря этим событиям возникают энергетические частицы. Они разлетаются от нашей домашней звезды в самых разных направлениях. Таким образом, некоторые из них попадают в магнитосферу Земли. Столкновение с этими энергетическими частицами приводит к возмущению магнитного поля, которое мы называем магнитной бурей.Пятна на Солнце выглядят такГлавной особенностью магнитных бурь является их влияние на всю планету. Дрожь и волнение магнитного щита приводят к разным последствиям. Дело в том, что вместе с магнитным полем все другие слои атмосферы Земли изменяются. А из-за волнения ионосферы, плазмосферы и магнитосферы возникают токи и энергетические частицы. В результате индукционного эффекта, вызванного магнитной бурей могут возникать катастрофы, связанные с повреждением проводящих систем, таких как трубопроводы и линии электропередач.Сегодня специалисты рассматривают события сентября 1859 года в Каррингтоне (США), именуемые супербурей, как самую мощную магнитную бурю за всю историю наблюдений. Однако новые данные свидетельствуют о том, что более поздняя магнитная буря в мае 1921 года по своей интенсивности могла затмить события в Каррингтоне, став причиной как минимум трех крупных пожаров на территории США, Канады и Швеции. Также ученые получили данные о разрушительных последствиях солнечных бурь для нашей планеты.Чем опасны магнитные бури?В статье, опубликованной в журнале Space Weather, специалисты пересмотрели интенсивность события 1921 года, известного как “железнодорожный шторм”. Исторические измерения магнитных бурь не легки. Сегодня в распоряжении ученых всего мира находятся инструменты для отслеживания магнитных бурь, однако знания ученых об этих процессах до 1957 года были основаны на бессмысленных данных, полученных различными приборами, разбросанными по планете. В новом исследование ученые воссоздали интенсивность шторма 1921 года с точностью, невиданной прежде.Вспышки на солнце и солнечные пятна — причина магнитных бурь на ЗемлеАнализ, проведенный учеными показывает, что последствия нью-йоркской железнодорожной бури 1921 года были столь же серьезными, как события в Каррингтоне. Дело в том, что буря 1921 года стала причиной возникновения трех крупных пожаров. Один из них был вызван перебоем тока в телеграфных проводах на железнодорожной станции в Брюстере, Нью-Йорк и привел к тому, что станция была сожжена. Вторым стал пожар, который уничтожил телефонную станцию в Карлстаде, Швеция, а третий произошел в Онтарио, Канада.Как защититься от магнитной бури?Сегодня ученые следят за космической погодой с помощью аппаратов NASA, таких как Advanced Composition Explorer. Благодаря данным, полученным от этих аппаратов, ученые выносят предупреждения о том, что приближается магнитная буря. Эта система позволяет специалистам заранее отключать электросети или спутники по мере приближения бури, чтобы уменьшить ее влияние.Но если на Землю снова обрушится сильнейшая магнитная буря, ее последствия могут быть более серьезными, независимо от предупреждений. Авторы исследования полагают, что последствия такой солнечной бури нельзя назвать концом света, но они однозначно повлекут за собой сильнейшие разрушения. Как бы там ни было, ученые пристально следят за космической погодой. По мнению ученых, в последние несколько лет политики начали уделять «должное внимание» этой проблеме. А нам с вами остается надеяться, что магнитные бури подобной разрушительной силы не настигнут нашу планету в ближайшие 100 лет.