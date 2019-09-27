Астрономы обнаружили тройную систему черных дыр

Ученые нашли три сверхмассивные черные дыры, объединившиеся в одну систему. Необычные объекты удалось наблюдать с помощью космической рентгеновской обсерватории Chandra и других телескопов NASA.Результаты наблюдений приняты к публикации в The Astrophysical Journal, с препринтом статьи можно ознакомиться на arXiv.org Чтобы обнаружить эту редкую систему из трех черных дыр, исследователям необходимо было объединить данные телескопов как на Земле, так и в космосе. Во-первых, астрономы использовали телескоп Sloan Digital Sky Survey (SDSS), который сканирует большие полосы неба в оптическом диапазоне. Обнаруженный им объект получил название SDSS J0849+1114. С помощью астрономов-любителей, участвующих в проекте под названием Galaxy Zoo, он был помечен как система сталкивающихся галактик.Затем данные инфракрасного телескопа NASA Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) показали, что система интенсивно светилась в инфракрасном свете во время фазы слияния галактик. Во время этого процесса ученые ожидали увидеть, как одна из черных дыр начнет быстро поглощать вещество и интенсивно светиться. Чтобы проследить за этим, астрономы использовали обсерваторию Chandra и Большой бинокулярный телескоп (LBT) в Аризоне.Полученные данные помогли выявить источники рентгеновского излучения — признак того, что черные дыры поглощают вещество — в центре каждой галактики — именно там, где, по мнению ученых, должны находиться сверхмассивные черные дыры. Chandra и рентгеновский телескоп NASA NuSTAR также обнаружили свидетельства наличия большого количества газа и пыли вокруг одной из черных дыр системы.«Оптические спектры содержат огромное количество информации о галактике, — отметила соавтор статьи Кристина Манзано-Кинг из Калифорнийского университета в Риверсайде. — Они обычно используются для идентификации активно эволюционирующих сверхмассивных черных дыр и могут показать воздействие, которое они оказывают на свои галактики».Одна из причин, по которой трудно найти тройную систему сверхмассивных черных дыр, заключается в том, что они, вероятно, будут окружены газом и пылью, блокируя большую часть света, который производят. Инфракрасные изображения от WISE, спектры от LBT и рентгеновские изображения Chandra позволяют обходят эту проблему, потому что инфракрасный и рентгеновский свет пронзают облака газа гораздо легче, чем излучение видимого диапазона.Три сливающиеся сверхмассивные черные дыры ведут себя иначе, чем обычная двойная система. Когда взаимодействуют три таких объекта, пара должна сливаться в большую черную дыру гораздо быстрее, чем если бы они были одни. Это может быть решением теоретической головоломки, называемой «окончательной проблемой парсека», в которой две сверхмассивные черные дыры могут приблизиться друг к другу на расстояние в несколько световых лет, но потребуется некоторое дополнительное притяжение внутрь, чтобы слиться из-за избыточной энергии, которую они несут в своих орбитах. Влияние третьей черной дыры, как в SDSS J0849+1114, могло бы, наконец, свести их вместе.