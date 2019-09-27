Как не бояться выступать перед публикой - советы от школы актера

От каких критериев зависит успех оратора

Страх перед публикой — распространенный вид фобии, который можно побороть путем упорной работы и практики. Чаще всего волнение возникает у человека, выступающего впервые или имеющего небольшой опыт публичных выступлений. Такие люди не представляют, как выступать перед массой, поэтому сильно волнуются. Но случается, что тревога перед ответственным выступлением возникает и у опытного оратора. Страх может не только оказывать психологическое давление на самого выступающего, но и значительно ухудшить качество его речи.

Важно не просто не бояться произнести речь, а произносить ее качественно. Даже если страх отсутствует, выступающий может мямлить, запинаться и придерживаться скованной позы. Это в корне неправильное поведение, верным будет:

доброжелательное поведение;

логическая аргументация взглядов;

уверенность в голосе;

нужная доля эмоциональности;

аккуратный внешний вид.

Безусловно, чтение доклада или выступление на научной конференции отличается от воодушевляющей речи со сцены. В первом случае нельзя позволять себе такой эмоциональности, как во втором. Но, несмотря на кажущееся различие, принципы остаются теми же.

Правило 1. Открытость

Всеобщим объектом внимания во время чтения лекции или произнесения благодарственных слов является человек, который говорит. Чтобы вас услышали, необходимо позволить людям это сделать. Не следует скрещивать руки или ноги, держаться зажато и опасливо. Даже если кто-то из аудитории не согласен с вами, он не является вашим врагом. В любой школе актера расскажут, что говорящий и слушающие взаимосвязаны. Позитивный заряд, который вы несете людям, мгновенно заставляет их воодушевиться или заинтересоваться. Если же вы ведете себя враждебно, то получаете такой же ответ.

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Правило 2. Ясность

Не используйте без лишней надобности заумных слов и выражений. Чтобы понять, как выступать перед толпой, можно послушать известных политических деятелей. Их речь почти полностью лишена сложных синтаксических конструкций, то есть состоит преимущественно из простых предложений. Политики используют лексику, хорошо известную любой прослойке населения. Здесь также важно ориентироваться на аудиторию, которой адресована речь: их возраст, уровень образования и даже половую принадлежность. Суть ясного донесения состоит не в том, чтобы избавиться от сложного смысла, а в том, чтобы объяснить сложное простыми словами.

Правило 3. Последовательность

Учитывайте, что на слух воспринимать информацию очень сложно. Поэтому все блоки текста, который вы собираетесь прочесть или рассказать, должны быть логически связаны. Не следует быстро перескакивать — завершение одной подтемы должно плавно перетекать в начало другой. В этом помогут и связующие выражения, структурирующие речь и задающие ей логическую последовательность: поэтому, вследствие этого, перед тем как, таким образом и др. Слушатель должен понимать четкую логику ваших умозаключений. Проверить, насколько написанный текст понятен, можно прочитав его другу или знакомому.

Правило 4. Акценты

Из-за той же сложности в восприятии выступление нуждается в постоянных акцентах, в кольцевой структуре. Главная мысль должна звучать на протяжении всего выступления — некоторые ораторы намеренно пользуются для этого повтором главной идеи в неизменной форме. По принципу корня от этой точки должны отходить побочные мысли. Спрашивая себя, как выступать перед публикой правильно, спросите и о том, что именно вы хотите сказать. Не забывайте о жестикуляции как о мощном средстве воздействия на аудиторию, но в то же время помните об умеренности. Все жесты должны быть оправданы содержанием выступления и ситуацией.

Правило 5. Опрятность

Поговорка про «встречают по одежке» верна для публичных выступлений. Избегайте ярких элементов одежды и массивных украшений, которые способны отвлечь внимание аудитории. Главное ваше назначение — донести информацию и свою точку зрения, если таковая уместна. Лучшая одежда для такого случая должна выглядеть аккуратно, стильно и неброско.

Какие способы помогут перебороть тревогу

Просто перетерпев тревожное состояние и постаравшись скорее закончить, нельзя стать хорошим оратором. Взаимодействие с аудиторией — ключ к успеху. Если же говорящий постоянно смотрит в листок и не обращает внимания на слушателей, последние не станут задавать вопросов.

Уменьшить страх можно такими способами, как:

Практика. Банально, но правда. Если вы знаете, как выступать перед людьми, и не можете этого реализовать во время выступления, поможет только практика. Через несколько месяцев активных действий условия станут более привычными, и вы перестанете бояться. Подготовка. Сюда входит как составление речи, так и психологическая подготовка. Следует прийти на место выступления заранее, чтобы познакомиться с обстановкой. Непосредственно перед началом речи следует подвигаться и походить, а чтобы избежать тревоги в процессе можно взять ближайший предмет. Например, ручку или книгу. Нет завышенным требованиям. Не нужно думать, что вы должны быть идеальны. Для человека естественно оговариваться, забывать фрагменты или запинаться. С практикой ораторские навыки будут становиться лучше. На начальном же этапе следует научиться выходить из сложных ситуаций как можно более незаметно. Отсутствие раздражителей. Сюда следует включить полноценный сон и удобную одежду, которая не станет вызывать дискомфорт при движении. Не оставляйте важных дел перед началом выступления.

Люди никогда не рождаются с умением выступать перед аудиторией, этому можно и нужно учиться. Определенные личности легче находят взаимодействие с толпой, но это не значит, что в процессе выступления они не станут волноваться. Наконец, даже интроверсивный человек может открыться перед публикой, чтобы интересно подать материал. На результаты влияет только желание практиковаться и решительность в том, чтобы навсегда перебороть свой страх.