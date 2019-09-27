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La Redoute - интернет магазин одежды

La Redoute - французский онлайн-магазин модной одежды, который работает более 10 лет.

Без сомнения, в таком магазине https://mymeest.com/ru/shops/la-redoute/ есть много преимуществ. Среди них стоит отметить следующие:

  • Французская брендовая продукция. Безусловно, у французов в области моды нет конкурентов. Без сомнения, именно поэтому данный магазин выгодно выделяется.
  • Обширный ассортимент. Одежда представлена для женщин, мужчин, детей разных возрастов - размеров много.
  • Эксклюзивные бренды. Здесь вы можете найти модели, которых нет нигде.
  • У данного магазина есть официальные представительства во всех популярных социальных сетях.
  • Мобильная версия магазина.
  • Личный кабинет. Вы можете зарегистрироваться на сайте, добавить интересующие вас товары в избранное, посмотреть статус заказов. Всё очень удобно.
  • Различные дополнительные опции: онлайн-чат, помощь стилистов и прочие.
  • Оперативная доставка заказов по Украине.
  • Различные способы сэкономить, благодаря проводимым акциям и регулярным скидкам.
Как сделать заказ в данном интернет-магазине La Redoute? В общем, нет ничего сложного.
  • Используйте меню для доступа к желаемой категории товаров.
  • Просмотрите ассортимент. Имейте в виду, что на некоторые есть хорошая скидка. Там также может быть отмечено количество цветов, в которых представлена та или иная модель.
  • Выберите наиболее понравившийся товар. Самая важная информация для вас будет указана на странице модели.

Выберите желаемый цвет одежды, если их несколько. Фотографии меняются автоматически, вы можете рассмотреть их подробно.

Таким образом, в конце концов, вы должны выбрать способ доставки (курьерская или почтовая служба, возможный самовывоз), а затем способ оплаты: кредитная карта или оплата при получении - наличными курьеру в руки.

И да, не бойтесь платить картой, поскольку платежи в магазин La Redoute передаются по безопасному протоколу, и в этом случае (если изделие не подошло вам) вы можете вернуть его и получить возврат денег на ту же карту, которой вы заплатили.

27 сентябрь 2019 /
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