Как выбрать бильярдный стол

Перед покупкой бильярдного стола вы должны рассмотреть наиболее важный критерий, такой как пространство, где будет установлен этот атрибут. Конечно, только те, у кого есть свой большой дом или дача, где пространство позволяет разместить большой стол, могут принять решение о покупке. Размеры этого изделия различаются, в зависимости от типа игры.

Просторная комната - это далеко не всё, что следует учитывать, при покупке. Помещение, где будет расположен бильярдный стол, должно иметь твёрдый пол. Бетонное основание будет оптимальным решением для размещения этого атрибута, поскольку со временем бетон не подвергается деформациям. Чего не скажешь о деревянных покрытиях. Дело в том, что бильярдный стол очень тяжелый, его вес может превышать тонну, и поэтому при выборе помещения не забывайте о полах, чтобы в дальнейшем у вас не было дополнительных расходов.

Современный рынок предлагает большой выбор дизайна столов для бильярда, и время от времени нелегко принять решение, ввиду обширного разнообразия вариантов. Например, в интернет-магазине https://billiard.ms/ вы можете просмотреть наиболее привлекательные варианты.

Основание ножек и каркас стола, как правило, выполнены из древесины элитных пород. Некоторые современные производители могут использовать комбинации древесных пород для снижения стоимости. Для обеспечения прочности и долговечности, комбинируют фанеру и лист, используемые для рамы. Прочность и долговечность ножек непосредственно зависит от конструкции и сборки.

Помните, что вы покупаете стол с расчётом пользования на долгие годы, и поэтому следует определиться с типом игры: русская, снукер, американский пул, чтобы у всех все было хорошо. И, конечно же, не экономьте на таких покупках - выбирайте лишь высококачественные конструкции, так как вряд ли вы сможете легко продать дешёвый бильярдный стол в дальнейшем.

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