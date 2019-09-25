У орбиты Юпитера обнаружена «остановка» летящих к Солнцу комет

Ледяные тела, задержавшиеся между орбитами гигантских планет Солнечной системы, могут перемещаться к центру через небольшой участок возле Юпитера.Множество ледяных комет попадают во внутренние области Солнечной системы с далекой периферии — прежде всего, из Пояса Койпера и Облака Оорта, — выброшенные случайными столкновениями и гравитационными взаимодействиями. Источником их может служить и группа из десятков тысяч «кентавров» — каменных и ледяных астероидов, рассеянных на широком пространстве между орбитами Юпитера и Нептуна.Периодически сближаясь то с одной, то с другой гигантской планетой, они выбрасываются их притяжением либо к центру Солнечной системы, либо обратно, в сторону Пояса Койпера. Считается, что оттуда они и прилетают, временно оказываясь «запертыми» между орбитами Нептуна и Юпитера, и через несколько миллионов лет снова срываются в путь уже в числе «комет семейства Юпитера» (Jupiter Family Comets, JFC).Неясным остается вопрос о процессе «превращения» кентавров в JFC-кометы. Неизвестно, как развивается их движение к центру Солнечной системы и как они преодолевают орбиту Юпитера: ни одного объекта во время этого перелета пока не исследовано. Новую картину процесса предлагают Галь Сарид (Gal Sarid) и его коллеги из Университета Центральной Флориды, статья которых опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters.Авторы обнаружили еще одну временную «остановку» — область чуть снаружи орбиты Юпитера, где сейчас находятся два кентавра, включая 29P/Schwassmann-Wachmann 1 (SW1), который время от времени раскрывает длинный кометный хвост. Моделируя его предысторию, ученые заметили, что в этой области пространства должен оказываться как минимум каждый пятый кентавр.Временно задержавшись здесь, вскоре под влиянием гравитации близкого Юпитера они срываются дальше, уходя к Солнцу в качестве «обычной» кометы. По оценкам ученых, сам SW1 отправится в путь не позднее чем через 4000 лет, а открытый благодаря ему регион примет новых временных поселенцев. Астрономы предполагают, что не менее двух третей всех JFC проходят через эту «остановку» возле Юпитера.