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Gateway Foundation планирует создать космический круизный лайнер
Калифорнийская компания The Gateway Foundation сообщила о планах создании космической станции - круизного лайнера, плавающего среди звезд.
Проект планируют реализовать к 2025 году и сделать его полностью работоспособным для путешествий к 2027 году.
25 сентябрь 2019 /
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