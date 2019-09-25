На прошлой неделе луна Юпитера Ио проскользнула между газовым гигантом и Солнцем. К счастью, космическому кораблю Juno удалось снять это на камеру.Удивительный снимок солнечного затмения на Юпитере.Juno наблюдает за газовым гигантом уже почти три годами и каждые 53 дня приближается к планете. Во время своего последнего пролета 12 сентября он сделал уникальные снимки солнечного затмения. Благодаря инженеру-программисту Кевину Гиллу из Лаборатории реактивного движения NASA, который обработал изображение, мы можем оценить фотографии во всей их красе.Всего у Юпитера 79 лун, четыре из которых — Ио, Ганимед, Европа и Калисто — представляют особый интерес для агентства. На Ио, к примеру, очень изменчивая среда, и эта луна породила множество загадочных объектов, в том числе огромный вулкан под названием Локи.Ио также самая большая луна, и, следовательно, отбрасывает самую широкую тень на поверхность Юпитера. По этой же причине астрофизик Кэти Мак также считает, что тень выглядит намного более резкой по сравнению с тенью, отбрасываемой Луной во время солнечного затмения на Земле.Кстати, NASA также опубликовало панорамный снимок затмения: