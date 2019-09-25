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К Земле летит гигантский астероид
Центр исследования околоземных объектов Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) информирует о сближении с Землей гигантского астероида 523934 (1998 FF14).
По оценкам ученых, астероид имеет размеры в диапазоне от 190 до 430 метров, что втрое превосходит пирамиду Хеопса и соответствует высоте 102-этажного Эмпайр-стейт-билдинг.
Максимальное расстояние сближения астероида с Землей 24 сентября составит 4,2 миллиона километров, сообщается на официальном сайте Центра.
25 сентябрь 2019 /
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