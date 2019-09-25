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Лотки металлические для прокладки электрокабеля

Установка электрических систем является ответственным делом, и поэтому даже небольшая ошибка способствует неисправностям и даже возгоранию вследствие короткого замыкания. Грамотно установленная и защищённая проводка позволит избежать неприятностей в дальнейшем.

Современные здания заполнены километрами кабелей нескольких систем: электрика, телефон, компьютер. Незащищённая проводка будет быстро непригодна для использования. В частности, для решения этой проблемы был разработан такой тип изделий, как металлические лотки для кабелей. Данные изделия существуют в нескольких исполнениях, их использование даёт возможность защитить проводку от погодных и физических воздействий, прикрепить провод к стене, потолку или положить его на пол или под основанием. Использование металлических лотков снижает сложность электромонтажных работ, соответствующие расходы. Чтобы защитить эти изделия от агрессивных условий, лотки для хранения кабельно-проводниковой продукции покрыты оцинковкой.

В строительной отрасли, в основном, используются перфорированные лотки.Такие изделия легкие, и установка кабелей в них происходит быстро. Неперфорированные варианты позволяют лучше защитить проводку от внешних воздействий, пыли. Закрытые изделия лучше всего подходят для использования, когда кабели необходимо проводить на открытом пространстве, где обязательно надо минимизировать контактирование с внешними условиями. Перфорированные лотки наиболее часто используются в закрытых и вентилируемых помещениях.

Например, вы можете заказать металлические лотки для кабелей на http://emi.su. Здесь предлагаются только качественные, надёжные изделия по доступным ценам.

Существуют также лотки из оцинкованной проволоки. Основное преимущество данных изделий - возможность создать маршрут в кратчайшие сроки. Для установки таких лотков вам понадобится минимум комплектующих, а сборка выполняется обычными обрезами. Открытое расположение кабелей предоставляет их хорошую вентиляцию, в том числе и облегчает их техническое обслуживание. Часто лотки из оцинкованной проволоки используются, когда надо разместить большое количество проводов с возможностью быстрого доступа.

25 сентябрь 2019 /
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