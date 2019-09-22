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Для чего нам нужно колонизировать спутник Юпитера?

Для чего нам нужно колонизировать спутник Юпитера?


Каллисто — второй по размеру галилеевский спутник Юпитера после Ганимеда. Из-за своего довольно приличного расстояния от планеты-гиганта, а следовательно, и уменьшенного смертельного уровня радиации, именно эту луну считают наиболее потенциальным кандидатом для создания одной из первых космических баз в окрестностях Юпитера. Чем же еще может быть интересен Каллисто?
Можно ли построить колонию на спутнике Юпитера?
До недавнего времени, Каллисто считался одним из самых малоизученных спутников системы Юпитера: лавры самых-самых были распределены между Европой, с ее гигантским подледным океаном, Ио, славившейся своим вулканическим характером и Ганимедом, который известен как самый большой спутник нашей звездной системы. Между тем, звездный час Каллисто, кажется, уже вот-вот настанет: известно, что из-за своего приличного расстояния от своего хозяина Юпитера, уровень радиации на этой луне меньше земного в целых 7 раз!
Другие спутники планеты-гиганта таким показателем похвастаться не могут ввиду их близкого расположения к Юпитеру. Наиболее радиационным спутником планеты считается Ио, где уровень смертельного излучения в тысячу раз превосходит земной. На втором месте по уровню радиации находится Европа, чей глобальный подледный океан может содержать гипотетическую экстремальную жизнь при условии, что лед может сдерживать напор радиационного излучения. Поверхность Ганимеда также страдает от высокого радиационного фона, из-за чего только Каллисто представляет из себя абсолютно безопасный ледяной мир, сплошь усеянный кратерами.
Для чего нам нужно колонизировать спутник Юпитера?

Галилеевы спутники Юпитера: Ганимед, Каллисто, Европа и Ио
Диаметр Каллисто составляет приблизительно 5000 километров, что делает его очень схожим с размерами такой планеты, как Меркурий. Кроме того, на сходство с Меркурием указывает и огромное количество древних кратеров на поверхности этого юпитерианского спутника. Наиболее выдающимся кратером Каллисто считается гигантский кратер Вальхалла диаметром около 530 километров, чья окрестность окружена необычными концентрическими кольцами, достигающих радиуса около 2000 километров.
Для чего нам нужно колонизировать спутник Юпитера?

Кратер Вальхалла на Каллисто
Планетологи считают, что подобное образование могло возникнуть в результате столкновения спутника Юпитера с довольно крупным телом, которое, врезавшись в ледяную поверхность Каллисто, спровоцировало нечто похожее на то, что мы видим в момент соприкосновения камня с поверхностью воды. Данное утверждение в очередной раз доказывает то, что под поверхностью Каллисто может скрываться огромный резервуар жидкой воды.
Для чего нам нужно колонизировать спутник Юпитера?

Полет на Каллисто при использовании современных скоростей может занять около 5 лет
Приняв во внимание, что Юпитер находится в 8 раз дальше от Земли, чем всем известная планета Марс, путем нехитрых вычислений можно понять, что до системы спутников Юпитера человек должен лететь примерно 5 лет. Столь большой срок может быть компенсирован большими запасами водных ресурсов Каллисто, которые гарантируют возможность создания постоянной научно-исследовательской станции, благодаря которой можно было бы начать наблюдение и исследование других спутников планеты-гиганта. Так, с помощью определенных технологий, исследователи могли бы получить уникальную возможность изучения более выгодных с экономической точки зрения спутников Юпитера в режиме реального времени, а также продвинуться в сторону исследования других внешних планет Солнечной Системы.
22 сентябрь 2019 /
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