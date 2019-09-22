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Австралия выделит $101 миллион на программы НАСА по освоению Луны и Марса

Австралия выделит $101 миллион на программы НАСА по освоению Луны и Марса


Правительство Австралии инвестирует 101 миллион долларов США (150 миллионов австралийских долларов) в программы НАСА по освоению Луны и Марса, говорится в пресс-релиз, опубликованном на сайте министерства промышленности, инноваций и науки Австралии.
"Правительство (Скотта) Моррисона готовит Австралию к старту, инвестируя 150 миллионов долларов в австралийские предприятия и новые технологии, которые помогут НАСА во вдохновляющей кампании по возвращению на Луну и путешествию на Марс", - говорится в релизе.
В рамках пятилетнего плана инвестиций австралийское космическое агентство направит ресурсы на оказание помощи американским коллегам в программах Project Artemis и Lunar Gateway.
"Мы сотрудничаем с США почти во всех полетах в космос на протяжении 60 лет, эти инвестиции прокладывают путь для ещё 60 лет сотрудничества. Это историческое обязательство сохранит уже крепкий союз и прочную дружбу между США и Австралией", - отметил премьер-министр Моррисон.
В марте вице-президент США на заседании национального космического совета США объявил, что президент Дональд Трамп распорядился отправить американских астронавтов на Луну в течение пяти лет. Пенс заявил, что "следующим мужчиной и первой женщиной на Луне будут американцы", и дал указание сделать это в 2024 году любыми средствами. Новая лунная программа получила имя "Артемида".
22 сентябрь 2019 /
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