Мы можем «догнать» комету из межзвездного пространства в 2045 г.

Мы можем получить возможность взглянуть с близкого расстояния на недавнюю «гостью» из межзвездного пространства примерно через четверть столетия, если захотим, сообщается в новом исследовании.В конце прошлого месяца российский астроном-любитель Геннадий Борисов заметил комету, которая, вероятно, прибыла к нам издалека. Необычная траектория и огромная скорость этого объекта, известного как комета C/2019 Q4 (Борисова), убедительно свидетельствуют о том, что комета сформировалась в окрестностях другой звезды, а не нашего Солнца, говорят ученые.Эта комета является третьим возможным «гостем» из-за пределов Солнечной системы. Первым из этих объектов стал необычный, сигарообразный астероид Оумуамуа, посетивший нашу планетную систему осенью 2017 г., в то время как вторым возможным «гостем» ученые называют небольшой, 1-метровый астероид, вспыхнувший в небе над Папуа Новой Гвинеей в январе 2014 г. Возможность отправки специализированной миссии для подробного изучения астероида Оумуамуа «in situ», была показана ранее группой ученых во главе с Андреасом Хейном (Andreas Hein).В новом исследовании группа Хейна проводит аналогичные расчеты осуществимости проекта исследовательской миссии для кометы Борисова. Он вместе с коллегами показывает, что такая миссия принципиально возможна, однако может быть выполнена лишь с использованием очень небольшого космического аппарата (3-килограммового кубсата), запуск которого в 2030 г. позволит достичь кометы в 2045 г. Интересно отметить, что мы упустили более благоприятное стартовое окно, приходившееся на июль 2018 г., которое позволило бы увеличить массу исследовательского зонда до 2 тонн, отмечают авторы.Исследование появилось онлайн на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org.