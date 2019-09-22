Цифровые радиостанции DMR

Появление цифровых радиостанций (DMR) породило новый технологический век в области радиосвязи. Для трансляции начали использовать не сигнал аудио, а зашифрованные данные (кодировки). Это предоставило высокое качество звука в различных условиях, даже если уровень приёма очень низкий. Инновационные технологии предоставили возможность достичь различных текущих отличий между цифровыми и аналоговыми радиостанциями.

Цифровые портативные и автомобильные радиоприемники быстро завоевывают популярность среди наших соотечественников. Причиной такого высокого спроса являются преимущества, предлагаемые этим типом переговорных приборов. Среди преимуществ стоит перечислить следующие:

Высокое качество сигнала, фильтрация шума. Некоторые устройства могут даже различать шёпот.

Несколько бесед в одном канале. В то время, как в аналоговых радиостанциях разговор полностью занимает канал.

Непрерывное функционирование, без подзарядки. С аналогичной ёмкостью батареи, цифровые DMR функционируют значительно дольше - может выдерживать до 16 часов.

Возможность интеграции в другие цифровые системы, обмена СМС.

Предоставляют возможность отслеживать движение абонента.

Среди основных минусов цифровых радиостанций DMR, прежде всего, стоит отметить их сравнительно высокую стоимость. Более бюджетные устройства сопоставимы по цене с аналогами премиум-сегмента. Но мы должны отдать дань уважения производителям: все цифровые радиостанции имеют расширенные функциональные возможности, которые обеспечивают комфортное и длительное пользование.

Профессиональные цифровые рации DMR (купить которые, например, можно тут) имеют обратную совместимость. Они могут функционировать в цифровом и в аналоговом формате. Это целесообразно в тех случаях, когда у компании отсутствует возможность быстро обновить свой парк технического оснащения. Оба вида приборов могут быть использованы.

Данные приходят целиком, и нет потерь различных байтов информации. Таким образом - полностью отсутствует шум на приемном устройстве.

Вы всегда можете обратиться к экспертам за помощью в выборе данных устройств DMR.