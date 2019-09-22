Биокамин в интерьере не занимает много места, не требует наличия дымохода и хранения дров, и в то же время может создавать атмосферу тепла и уюта. Всё чаще биокамины также размещаются в загородных домах, дачах, поскольку они не требуют дорогостоящей установки и кропотливого обслуживания. Биотопливо для этих домашних очагов бывает разных видов, и вы должны определить, что наиболее подходит.

Одним из важных плюсов биокамина является отсутствие дымохода, как было указано выше, чтобы его можно было установить в любом месте помещений. Данный вид домашнего очага был назван в честь вида топлива биологического происхождения, часто биоэтанол. Не путайте их с электрическими аналогами: последние отдают тепло, а реального и живого пламени нет.

В биологических каминах огонь реален, и они отличаются от обычных «настоящих» устройств, в которых топливо сжигается без дыма и токсичных газов; Продукты сгорания биоэтанола - это вода и углекислый газ, полностью безопасные для окружающей среды и людей. Помимо того, после сжигания биотоплива не остаётся золы, что облегчает уход за этим устройством. На 2-4 часа работы биокамина требуется литр биотоплива.

Биокамин https://glossfire.com/dizajnerskie-biokaminyвыполняет несколько функций одновременно, к которым относятся следующие:

отопление помещений;

декоративная функция;

ароматерапия - и приятно, и полезно для домочадцев.

В помещении, с квадратурой 50 метров, температура может подняться на 10 С. Дизайн биокамина позволяет сделать его подлинной изюминкой в интерьере, любого стиля.

Независимо от типа выбранных вами устройств, вы должны учитывать, что они не должны использоваться в качестве основного источника обогрева в помещении. Однако, для дополнительного обогрева, особенно в очень холодный сезон, такой камин отлично подходит. Однако основной функцией этого устройства является не отопление, а именно декоративное оформление интерьера.

Тем не менее, крупные модели для квартир выделяют достаточно тепла для обогрева небольшого помещения, даже если нет других отопительных приборов, и поэтому мобильные версии этих устройств, оснащённые колёсами, часто используются на дачах.