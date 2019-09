Утенок, усыновленный гагарами

На фото — утенок кряквы (Anas platyrhynchos) едет на спине своего приемного родителя, полярной гагары (Gavia immer). Такое поведение абсолютно нехарактерно для уток: их детеныши и ходят, и плавают вслед за матерью гуськом, никогда не забираясь к ней на спину (см. детский вопрос Почему утята ходят за мамой гуськом, а цыплята — нестройной гурьбой?).

Это необычное семейство обнаружили в середине июля на одном из 120 озер штата Висконсин (США) исследователи из самого масштабного проекта по изучению гагар The Loon Project под руководством Уолтера Пайпера (Walter Piper). Пайпер изучает гагар уже 27 лет, но никогда не видел ничего подобного. Дело в том, что полярные гагары и кряквы принадлежат к разным отрядам — гагарообразных и гусеобразных соответственно — и не состоят в близком родстве. Несмотря на то что эти виды часто делят одни и те же местообитания, их питание, поведение и образ жизни совершенно разные. Гагары — профессиональные рыболовы-ныряльщики, в то время как кряквы кормятся, фильтруя воду через роговые пластины широкого клюва, и спектр их питания довольно широк: от ряски и роголистника до беспозвоночных (моллюсков, насекомых, ракообразных), мелкой рыбы и лягушек. В природе гагары и кряквы обычно ведут себя агрессивно по отношению друг к другу.

Поэтому сам факт усыновления гагарами утенка так поразил исследователей. Но не менее удивительно и поведение утенка в этой семье. Он явно запечатлел гагар как своих родителей и стал демонстрировать поведение, характерное для гагарят, — на что кряквы, как раньше считали исследователи, не способны. Кроме того что утенок забирался на спину к приемным родителям, он научился нырять за пищей и брать корм из их клювов!

Утенок кряквы берет рыбу из клюва полярной гагары. Фото © Elaina Lomery с сайта abcnews.go.com

Гагары, в свою очередь, ведут себя по отношению к утенку как нежные и внимательные родители: постоянно держатся рядом, кормят, катают на спине и всячески оберегают. Исследователи предполагают, что эта пара гагар по какой-то причине не смогла вырастить собственных птенцов, и в этот чувствительный момент им попался на глаза чей-то потерявшийся утенок.

Полярная гагара с птенцами на спине. Фото © Mike Baker с сайта flickr.com

Как дальше сложится жизнь утенка — хороший вопрос. Вероятнее всего, когда он вырастет, он начнет больше контактировать с другими утками. Однако может быть и такое, что он запечатлит гагару как полового партнера и будет пытаться создать пару с представителем другого отряда. Надо сказать, что у уток смешанные пары и гибриды между родами и семействами — дело обычное. Однако межотрядных гибридов среди птиц еще не находили — да и вообще межотрядное оплодотворение у животных удавалось произвести разве что искусственным путем, и эмбрионы в таких случаях были нежизнеспособны.

На этом видео, снятом исследовательской группой, можно наблюдать необычное поведение гагар и утенка

Так что если утенок не вспомнит ко взрослому возрасту, что он кряква, то его шанс образовать пару с агрессивными гагарами ничтожен, а вероятность потомства и вовсе практически равна нулю. Исследователи пристально наблюдают за утенком, намереваясь проследить развитие событий. А название озера, где обосновались гагары с утенком, держат в секрете, оберегая необычное семейство от лишнего беспокойства со стороны любопытных бёрдвотчеров.

Источник: L. Hauler. Loon couple that lost its chick takes orphaned duckling under its wings.

Фото © Linda Grenzer с сайта abcnews.go.com.

Вероника Самоцкая