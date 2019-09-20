Песцовый сад

На фото — нора песца (Vulpes lagopus) с воздуха. Видны несколько выходов (отверстия, окруженные песком) и расходящиеся в стороны песцовые тропинки. Но особенно обратите внимание на растительность: на норе она более высокая и густая, чем в окрестностях.

Песцовая нора в провинции Манитоба, Канада. Фото © Jackie Verstege, август 2015 года

Благодаря такому буйству растительности искать песцовые норы в бескрайней тундре довольно легко, особенно в начале лета, в холмистой местности или с воздуха (самолета или квадрокоптера). Нора выглядит в это время как ярко-зеленое пятно на фоне прошлогодней пожухлой растительности. Если в этом пятне заметны маленькие пятнышки песка вокруг отверстия — точно нора. Когда позеленеет вся тундра, по растительности нору найти чуть сложнее, надо ориентироваться на отверстия и выброшенный из них песок.

Песец бежит на защиту своей норы, это территориальные животные, охраняющие свой участок обитания. Фото © Юлия Михневич, остров Колгуев, 2015 год

Песцы не строят новые норы каждый сезон, а по возможности используют старые, расчищая их, вырывая новые отнорки и выходы. Во-первых, зачем тратить энергию на рытье новой норы, особенно в условиях вечной мерзлоты в материковой тундре? Во-вторых, старая нора может удобно располагаться неподалеку от обильного источника пищи (например, колоний морских птиц или лежбищ тюленей). Многолетние норы, используемые не одним поколением песцов, со множеством отнорков, называют песцовыми городищами. От них к местам кормежки, как правило, тянутся хорошо заметные тропы. Неудивительно, что при таком интенсивном использовании преобразуется окружающая местность.

Щенок голубого песца высовывается из отверстия норы. Фото © Юлия Михневич, остров Беринга, Командорские острова, 29 июля 2013 года

Особенно большую роль играет роющая деятельность песцов в условиях вечной мерзлоты. Например, на Ямале мерзлота на песцовой норе залегает в два раза глубже, чем в других местах. С одной стороны, песцы выбирают для рытья нор такие места, где мерзлота залегает глубоко, например на песчаных буграх, по берегам рек и ручьев. С другой стороны, субстрат оттаивает из-за улучшения аэрации и дренажа, а также из-за тепла, выделяемого особенно активно, когда в норе воспитываются большие выводки (у материковых песцов бывает до 20 щенков). Кроме этого, моча, экскременты и остатки пищи на норе обогащают почву питательными веществами. Всё это в совокупности и вызывает образование и развитие пышного травяного покрова на норе в условиях обедненной по видовому составу растительности тундр.

Канадские ученые, изучавшие норы в провинции Манитоба, назвали песцов инженерами экосистемы, а буйную растительность на норе — садом. И подсчитали, что почвы на песцовых норах содержат на 71% больше неорганического азота и на 1195% больше доступного для растений фосфора, чем на соседних территориях (это в июне, а в августе — 242% и 191% соответственно). Благодаря этому на норе весной растения начинают вегетировать раньше, чем в окружающей тундре, и растительная биомасса здесь больше в 2,8 раз! Отличается и видовой состав растительности. Например, на Ямале более 60% видов растений, которые встречаются на норах песца, отсутствуют в их окрестностях.

Нора песца на острове Беринга, заметно выделяющаяся на фоне окрестностей. В окружающей тундре преобладает шикша, а на норе — злаки и осоки. Заметна также песцовая тропинка. Фото © Юлия Михневич, 2013 год

Конечно, не всегда песцовые норы столь разительно отличаются от окружающей местности. Например, в некоторых высокоарктических районах с бедной растительностью (Шпицберген, Гренландия) норы, расположенные среди каменистых россыпей, не выделяются внешне, но по видовому составу растений они всё же отличаются от окружающих сообществ.

Песцовая нора, не особенно выделяющаяся обилием растительности (возможно, она просто относительно молодая), зато хорошо заметная по свежевыброшенному из отнорков песку. Фото © Юлия Михневич, остров Колгуев, 2015 год

Фото © Александр Шиенок, остров Беринга, 2018 год.

Юлия Михневич