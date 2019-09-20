» » Динозавр, который хотел стать тушканчиком

Динозавр, который хотел стать тушканчиком


Динозавр, который хотел стать тушканчиком

На рисунке — реконструкция внешнего вида весперзавра (Vespersaurus paranaensis), остатки которого недавно нашли на юге Бразилии, в формации Каюа (Caiua Formation). Раскопки в этих местах ведутся уже давно, но прежде находили только остатки черепах, ящериц и птерозавров. Теперь же обнаружили девять позвонков, часть таза, часть правой стопы и отдельные куски черепа динозавра, которые были разбросаны по площади около 500 квадратных метров. Хотя остатки и фрагментарные, их оказалось достаточно, чтобы выделить новый род.

Весперзавр был небольшим хищником, длиной чуть больше метра, который жил в альбском веке мелового периода (около 110 млн лет назад). Он относился к группе ноазавров (Noasauridae). Это часть более крупной группы цератозавров, куда входят, например, рогатые хищники карнотавр (Carnotaurus) и цератозавр (Ceratosaurus). Ноазавры были мельче и легче своих своих более известных собратьев, каждый был по-своему уникален. Например, масиаказавр (Masiakasaurus knopfleri) имел уплощенные, искривленные передние зубы, предположительно, для ловли рыбы. Другой ноазавр, лимузавр (Limusaurus inextricabilis), имел зубы только в детстве, а потом утрачивал их полностью.

Необычен и весперзавр. Как и у большинства хищных динозавров, у него три пальца стопы смотрят вперед (и один маленький торчит назад), но два боковых пальца узкие и приподнятые, то есть, по сути, при ходьбе он опирался только на один, третий, палец. Такое строение стопы у динозавров, и вообще у архозавров, обнаружено впервые. Зато похожая редукция пальцев стопы встречается у млекопитающих — лошадей и тушканчиков. Они известны своей скоростью, так что, вероятно, и весперзавру его своеобразная стопа позволяла бегать быстрее. Хотя сложно сказать, мог ли он передвигаться скачками, как тушканчики.


Динозавр, который хотел стать тушканчиком

Реконструкция стопы весперзавра. Изображение © Rodolfo Nogueira с сайта messagetoeagle.com


Интересно, что еще в 1977 году в той же формации были найдены следы, предположительно оставленные небольшим однопалым динозавром. Похожие следы были найдены и в 1964 году в Аргентине. Их назвали Sarmientichnus scagliai. По размеру они соответствуют костям стопы весперзавра, так что вполне возможно, что их оставил именно весперзавр или близкий ему вид.


Динозавр, который хотел стать тушканчиком

След Sarmientichnus scagliai. Фото с сайта en.wikipedia.org


Рисунок © Joschua Knuppe с сайта deviantart.com.

Константин Рыбаков

20 сентябрь 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Палеонтологи обнаружили останки самых больших динозавров
Хочу все знать

Палеонтологи обнаружили останки самых больших динозавров

Ученые в Аргентине откопали останки динозавров, принадлежащих к неизвестному виду. Предполагается, что его представители были самыми большими динозаврами из всех, чьи останки когда-либо были найдены.
«Медовые» динозавры Грузии
Хочу все знать

«Медовые» динозавры Грузии

Перед вами мирно шагающий двуногий динозавр...
Малыши гигантских динозавров росли очень быстро
Хочу все знать

Малыши гигантских динозавров росли очень быстро

В местонахождении Меварано позднемелового возраста на Мадагаскаре найдены кости гигантского динозавра рапетозавра (Rapetosaurus krausei). К известным ранее находкам рапетозавра прибавился совсем юный
Интересные факты о черепахах.
Хочу все знать

Интересные факты о черепахах.

Черепахи населяют нашу планету уже более двухсот миллионов лет. В развитии они оказались лучше млекопитающих, птиц, крокодилов, змей и даже ящериц. Предки известных сегодня черепах были очень похожи
Самый большой динозавр
Хочу все знать

Самый большой динозавр

Недавно учеными были найдены останки самого большого существа, когда-либо ходившего по нашей планете. Обнаружены они были случайно – аргентинский фермер набрел в пустыне на окаменелости динозавра. И
На берегах Волги найдены два новых хищных звероящера пермского периода
Хочу все знать

На берегах Волги найдены два новых хищных звероящера пермского периода

В уникальном Сундырском местонахождении находят остатки животных времен глобальной фаунистической перестройки, происходившей в середине пермского периода. Российские палеонтологи, изучив находки,
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Эффективна ли саентология?Впервые получены структуры контактной и сольватноразделённой ионных пар силенил-литиевого соединенияOstrovok.ru – огромная база отелей по всему мируУ одной из ближайших звезд обнаружена потенциально обитаемая планетаУникальная сверхновая поставила астрономов в тупикО применении знания каббалы на практикеФекальная трансплантация поможет спасти вымирающих коалSpaceX выбрала девять мест на Марсе для высадки


Свежие Статьи
Диппи и его двойники

Диппи и его двойники

Лежбище морских котиков

Лежбище морских котиков

Нейтринный телескоп «Супер-Камиоканде»

Нейтринный телескоп «Супер-Камиоканде»

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+