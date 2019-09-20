Динозавр, который хотел стать тушканчиком





На рисунке — реконструкция внешнего вида весперзавра (Vespersaurus paranaensis), остатки которого недавно нашли на юге Бразилии, в формации Каюа (Caiua Formation). Раскопки в этих местах ведутся уже давно, но прежде находили только остатки черепах, ящериц и птерозавров. Теперь же обнаружили девять позвонков, часть таза, часть правой стопы и отдельные куски черепа динозавра, которые были разбросаны по площади около 500 квадратных метров. Хотя остатки и фрагментарные, их оказалось достаточно, чтобы выделить новый род.

Весперзавр был небольшим хищником, длиной чуть больше метра, который жил в альбском веке мелового периода (около 110 млн лет назад). Он относился к группе ноазавров (Noasauridae). Это часть более крупной группы цератозавров, куда входят, например, рогатые хищники карнотавр (Carnotaurus) и цератозавр (Ceratosaurus). Ноазавры были мельче и легче своих своих более известных собратьев, каждый был по-своему уникален. Например, масиаказавр (Masiakasaurus knopfleri) имел уплощенные, искривленные передние зубы, предположительно, для ловли рыбы. Другой ноазавр, лимузавр (Limusaurus inextricabilis), имел зубы только в детстве, а потом утрачивал их полностью.

Необычен и весперзавр. Как и у большинства хищных динозавров, у него три пальца стопы смотрят вперед (и один маленький торчит назад), но два боковых пальца узкие и приподнятые, то есть, по сути, при ходьбе он опирался только на один, третий, палец. Такое строение стопы у динозавров, и вообще у архозавров, обнаружено впервые. Зато похожая редукция пальцев стопы встречается у млекопитающих — лошадей и тушканчиков. Они известны своей скоростью, так что, вероятно, и весперзавру его своеобразная стопа позволяла бегать быстрее. Хотя сложно сказать, мог ли он передвигаться скачками, как тушканчики.

Реконструкция стопы весперзавра. Изображение © Rodolfo Nogueira с сайта messagetoeagle.com

Интересно, что еще в 1977 году в той же формации были найдены следы, предположительно оставленные небольшим однопалым динозавром. Похожие следы были найдены и в 1964 году в Аргентине. Их назвали Sarmientichnus scagliai. По размеру они соответствуют костям стопы весперзавра, так что вполне возможно, что их оставил именно весперзавр или близкий ему вид.

След Sarmientichnus scagliai. Фото с сайта en.wikipedia.org

Рисунок © Joschua Knuppe с сайта deviantart.com.

Константин Рыбаков