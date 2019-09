Краски Древнего мира: киноварь

Перед вами одна из фресок виллы Мистерий в Помпеях, изображающая какое-то дионисийское таинство (мистерию). Яркий красный цвет получен с помощью киновари (сульфида ртути, HgS) — второго красного камня после охры (см. картинку дня Краски Древнего мира: красная охра), привлекшего внимание древних художников.

Получаемый после измельчения киновари пигмент известен как вермилион. Его название произошло от латинского слова vermes, которое исходно означало другой красный краситель, получаемый из насекомых червецов (кермесов) — кошениль (см. картинку дня Кошениль).

Кристаллы киновари из месторождения Альмаден, Испания. Фото с сайта en.wikipedia.org

Месторождения ртути и, соответственно, киновари, являющейся ее основным минералом, сравнительно редки, но следы применения этой краски обнаруживаются неожиданно рано. Раскопанные в Кфар-Ха-Хореше (территория современного Израиля) покрытые глиной человеческие черепа возрастом около 8650 лет были раскрашены именно киноварью, а не более распространенной красной охрой. Ближайшее месторождение киновари, где имеются следы разработки со сходными датировками, расположено в Анатолии (Турция), в тысяче километров к северу, что указывает на наличие протяженных торговых путей в восточном Средиземноморье того времени. В неолитическом поселении Чатал-Хююк (8–7 тыс. лет до н. э.), расположенном уже в самой Анатолии, киноварь применялась чаще — не только для украшения черепов, но и для росписи стен. Но даже там, неподалеку от месторождения, использование киновари носит эпизодический характер, что говорит о малой доступности этого вещества.

Как и многие другие минеральные пигменты, киноварь хорошо ложится на глину и замечательно подходит для украшения керамики. В Европе наиболее древние находки такого типа относятся к шестому-пятому тысячелетию до нашей эры. Их изготавливали представители культуры Винча, обитавшие на территории современной Сербии. Источником сульфида ртути для них было небольшое проявление на горе Авала, которое после упадка этой культуры было забыто и не использовалось в более поздние времена.

Фрагменты керамики с различных неолитических стоянок Сербии со следами краски, изготовленной из киновари. Изображение из статьи M. Gajic-Kvascev et al., 2012. New evidence for the use of cinnabar as a colouring pigment in the Vinca culture

В популярном сознании киноварь стойко ассоциируется с культурой востока, прежде всего — древнего Китая. Киноварь действительно играла важную роль в китайской культуре со времен неолита, применяясь не только для творчества, но и для погребальных ритуалов, традиционных медицинских практик и алхимических рецептов эликсиров долголетия. Неолитическая культура Хэмуду, первые памятники которой были раскопаны в 22 км от города Нинбо, использовала киноварную краску для придания цвета лакированным деревянным изделиям (см. Lacquerware). Датированная пятым тысячелетием до н. э. деревянная миска, обнаруженная при археологических работах, была покрыта смесью сока лакового дерева (Toxicodendron vernicifluum) и киновари и является самым древним примером этой традиционной китайской техники. Эта техника дошла до настоящего времени практически без изменений и была популярной на протяжении всей китайской истории.

Лакированная деревянная миска культуры Хэмуду. Фото с сайта en.wikipedia.org

В культуре Яншао, существовавшей почти в то же время что и Хэмуду (5000–3000 лет до н. э.), киноварь использовалась для украшения зданий. Красный цвет этого пигмента имел очевидное ритуальное значение, поэтому киноварью были выкрашены стены и пол святилища. Около середины первого тысячелетия нашей эры именно китайские алхимики научились получать синтетическую киноварь — за счет реакции ртути с серой. По Великому шелковому пути эта информация попала сначала к арабским ученым, а потом и в Европу. Наиболее древний дошедший до нас латинский манускрипт с описанием этой химической реакции и указаниями по ее проведению — Codex Lucensis 490 (Manoscritto di Lucca 490) — датируется 787–816 годом.

Лакированная резная деревянная коробка, окрашенная краской из киновари, Династия Мин, 1403–1424. Фото с сайта en.wikipedia.org

Киноварь присутствует и на самом древнем дошедшем до нас примере станковой живописи — табличках из Пицы VI века до н. э. На деревянные дощечках, найденных возле античного города Сикион в Греции, изображены ритуальные сцены подношения даров божествам. Эти дощечки служили символической жертвой нимфам в пещерном святилище, причем достаточно простой и дешевой. На трех табличках из четырех обнаруженных вермилион использовался для подчеркивания деталей одежды и контуров фигур.

Табличка из Пицы 16467, киноварью выделены контуры фигур и одежда, Национальный археологический музей Афин. Изображение из статьи H. Brecoulaki, 2014. Precious colours in Ancient Greek polychromy and painting: material aspects and symbolic values

Интересно, что к тому же времени (VI в. до н. э.) относится и расписанная с использованием этого пигмента колесница, обнаруженная в кельтском некрополе Викс на территории современной Бургундии. Некрополь известен многочисленными находками греческих и этрусских артефактов, что указывает на существование в то время интенсивного товарооборота. К середине первого тысячелетия киноварь прочно укрепилась в палитрах европейских мастеров, однако по широте применения она конечно уступала более дешевому красному цвету на основе оксидов железа (красной охре).

Цены на киноварь определялись потоком материала, поступавшего с месторождений. Для изготовления пигмента необходимы крупные скопления киновари, уже готовые куски, которые можно растереть в порошок. Просто тонкие жилки или мелкие кристаллы во вмещающей породе (а именно так выглядит типичная ртутная руда) не подойдут. Так что ртуть из такого камня было получить можно, а саму киноварь — нельзя. В первом веке нашей эры римский архитектор Витрувий предлагал следующий рецепт получения красного пигмента: «Высушенные куски руды поместить в железные ступки, перетереть, промывать и высушивать многократно до полного удаления примесей и проявления равномерного цвета».

Большие фрески с использованием киновари начали появляться лишь в римские времена, когда была развернута активная разработка ртутных рудников Альмадена на территории современной Испании. Но даже после этого цена красителя всё равно оставалась весьма высокой. Так, уже в первом веке нашей эры в Помпеях фунт вермилиона стоил 300 ассов, а фунт тоже дорогого и сложного в производстве египетского синего — 100 ассов. Возможно, киноварь для росписи виллы Мистерий в Помпеях закупали именно по таким расценкам.

Фреска виллы Мистерий, ярко красный фон покрыт краской на основе киновари. Источник фото wikipedia.org

Изображение с сайта ru.wikipedia.org.

Кирилл Власов