Ложное спаривание молотоглавов





Перед вами — группа молотоглавов (Scopus umbretta) в характерных позах. Такой тип социального поведения — так называемое ложное спаривание (False mounting) — широко распространен у этих птиц. Одна особь встает на спину или голову другой, как будто готовясь к совокуплению. При этом нижняя птица касается головой земли, а верхняя балансирует на ней, пытаясь удержать равновесие. Весь ритуал занимает несколько минут (см. последовательность действий, листать вправо). Ложное спаривание не связано с размножением и, судя по всему, служит для поддержания социальных связей и определения субординации в группе. В нем могут участвовать птицы как одного пола, так и разных, причем самец не обязательно доминирует над самкой. В редких случаях 3–4 птицы встают друг на друга, образуя «башню».

Молотоглавы — околоводные птицы, населяющие Африку от южных границ Сахары до ЮАР, а также Мадагаскар и юго-запад Аравийского полуострова. Хотя молотоглавы не отличаются ни крупными размерами (взрослая особь весит не более 470 г при длине тела до 56 см), ни яркой окраской, у них есть целый ряд необычных черт. Первая из них сразу бросается в глаза — это сочетание длинного клюва и пышного хохолка, которые делают голову птицы немного похожей на молоток. Именно эта особенность дала виду его имя в русском и некоторых других европейских языках. Английское название hamerkop заимствовано из языка африкаанс и в буквальном переводе также означает «голова-молот».

Из-за длинных ног и длинного клюва молотоглав напоминает цаплю или маленького аиста. И действительно, еще недавно этих птиц относили к отряду аистообразных (Ciconiiformes). Однако современные генетические исследования заставили орнитологов пересмотреть родственные связи голенастых птиц. В результате в старом отряде аистообразных остались лишь собственно аистовые (Ciconiidae), а остальные его представители перекочевали в отряд пеликанообразных (Pelecaniformes). В качестве отдельного семейства сюда относятся и молотоглавы (Scopidae). Их ближайшими родственниками считаются пеликаны (Pelecanidae) и китоглавы (Balaeniceps rex) — огромные птицы из болот Восточной Африки.

Китоглав (Balaeniceps rex). Хотя эта птица в несколько раз крупнее молотоглава, возможно именно она является его ближайшим современным родственником. Как и молотоглав, китоглав — единственный ныне живущий представитель своего рода и семейства (Balaenicipitidae). К сожалению, этот вид становится всё более редким, и Международный союз охраны природы оценивает его как уязвимый (Vulnerable, VU). Фото © Usha Harish с сайта africageographic.com

Молотоглав — единственный современный представитель своего семейства и рода. Хотя птицы из разных концов ареала очень похожи друг на друга, орнитологи выделяют два подвида молотоглавов. Более мелкий и темный S. u. minor обитает в Западной Африке от Сьерра-Леоне до Нигерии, а номинативный S. u. umbretta населяет остальную часть ареала. Птиц с Мадагаскара иногда относят к подвиду S. u. tenuirostris, но большинство специалистов не считают его валидным, как и два других предложенных подвида — S. u. bannermani из юго-западной Кении и неописанную форму из Намибии.

Молотоглав западноафриканского подвида стоит в пруду посреди саванны. Фото © Сергей Коленов, национальный парк Моле, Гана, 14 февраля 2019 года

В раннем плиоцене в Южной Африке обитал другой вид молотоглавов — Scopus xenopus, более крупный, чем современный, и лучше приспособленный к плаванию. Однако он вымер несколько миллионов лет назад.

Молотоглавы весьма пластичны с точки зрения выбора места обитания. Хотя эти птицы явно предпочитают саванны, их также можно встретить на опушках влажных тропических лесов, на сельхозугодьях и даже в полупустынях. Главное условие — наличие мелководных водоемов: рек, озер, прудов, мангровых зарослей или хотя бы рисовых полей. В Аравии молотоглавы и вовсе довольствуются быстрыми горными ручьями и реками. Обычно этот вид ведет оседлый образ жизни, но там, где водоемы пересыхают, кочует вслед за дождями.

Привязанность к водоемам объясняется тем, что именно здесь молотоглавы добывают пищу — различных водных животных. В Южной и Восточной Африке основу их рациона составляют бесхвостые земноводные и их головастики, в первую очередь шпорцевые лягушки (Xenopus), а на севере ареала, например в Мали, молотоглавы предпочитают мелкую рыбу. Кроме того, эти птицы поедают ракообразных, водных насекомых и червей.

Молотоглав с добычей. В некоторых частях ареала лягушки и головастики составляют основной рацион этой птицы. Чтобы проглотить лягушку целиком, молотоглав должен правильно разместить ее в клюве — для этого добычу приходится несколько раз подбросить. Фото © Alan Jones с сайта behance.net

Типичный метод охоты молотоглава напоминает тактику цапель: птица бродит по мелководью, высматривая добычу и вспугивая ее лапами, а затем выхватывает из воды метким выпадом клюва и заглатывает целиком. Если вода мутная, то корм в ней приходится нащупывать открытым клювом. Чтобы эффективнее «загонять» добычу, птицы могут объединяться парами или небольшими группами. Иногда молотоглавы высматривают пищу в полете и зависают в воздухе перед тем, как схватить ее клювом. При случае эти птицы охотятся на суше, например сопровождают крупных травоядных и хватают вспугнутых ими насекомых — похожий способ добычи пищи используют египетские цапли (Bubulcus ibis). Также молотоглавы не упускают возможности поохотиться на грызунов или на крылатых термитов во время их массового вылета.

В отличие от цапель молотоглавы не образуют колоний и строят гнезда отдельно друг от друга. Тем не менее во время кормления эти птицы нередко образуют скопления в несколько десятков особей. В этих группах социальная активность бывает довольно бурной — например, у молотоглавов есть несколько звуковых сигналов, которые используются только при общении с сородичами. Кроме того, эти птицы могут чистить друг другу перья (см. картинку дня Чистка оперения у говорушек).

Поскольку молотоглавы нетребовательны к местам обитания и хорошо уживаются с людьми, они остаются многочисленными даже в странах, где дикая природа находится под сильным антропогенным прессом, например на Мадагаскаре. Такие угрозы, как загрязнение окружающей среды пестицидами и охота ради использования в народной медицине, пока не оказали существенного влияния на численность вида. Международный союз охраны природы (МСОП) относит молотоглава к таксонам наименьшего риска (Least Concern, LC).

Хотя люди редко охотятся на молотоглавов, эта птица занимает важное место в культуре многих народов Африки и Мадагаскара. Например, некоторые малагасийцы верят, что человек, разрушивший гнездо молотоглава, заболеет проказой. В континентальной Африке этих птиц традиционно ассоциируют с громом и молниями (возможно, потому что некоторые популяции перемещаются вслед за дождями), а бушмены Калахари упоминают его в легендах о происхождении огня. Возможно, особый культурный статус дает этой птице некоторую защиту от охоты и разорения гнезд.

Оставил молотоглав своеобразный след и в современной западной культуре. Многие читатели наверняка знакомы с международной базой данных Scopus, индексирующей более 20 000 научных журналов. Однако мало кто знает, что она получила свое название в честь молотоглава. По словам создателей этой базы данных, их вдохновили навигационные способности этой птицы — и они решили дать ее имя инструменту, который позволяет ориентироваться в миллионах научных публикаций.

Фото © Frans Vandewalle с сайта flickr.com.

Сергей Коленов