



Перед вами — ковер Серпинского, это типичный пример фрактальной фигуры. Как и для абсолютного большинства фракталов, ему присуще свойство самоподобия: если мы рассмотрим небольшой фрагмент ковра Серпинского в увеличенном масштабе, то это, в отличие от обычных фигур, не приведет к упрощению рисунка: напротив, откроется столь же сложная картина, что была сначала.

Ковер Серпинского, как и многие другие фракталы, строится итеративно (по шагам) следующим образом. В качестве начального объекта берется квадрат. На первом шаге нужно мысленно разбить этот квадрат на 9 равных квадратиков, а затем (уже не мысленно, а вполне реально) удалить центральный из них (рис. 1, можно не удалять центральный квадрат, а перекрашивать его, если вам так больше нравится). На втором шаге каждый из оставшихся восьми квадратиков также надо мысленно разделить на 9 равных квадратиков, после чего удалить центральный из них. На третьем шаге та же самая операция проводится с каждым из 64 оставшихся квадратиков и так далее до бесконечности. То, что остается в итоге, после завершения этой бесконечной процедуры, и называется ковром Серпинского (этим на первый взгляд парадоксальным словам легко придать строгий смысл: ковер Серпинского состоит из всех точек исходного квадрата, которые не будут вырезаны из него ни на каком из шагов описанной процедуры).

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Рис. 1. Первые три шага построения ковра Серпинского

Построенная таким образом фигура обладает рядом интересных и довольно неожиданных свойств. Во-первых, ее площадь равна нулю. В самом деле, пусть, для определенности, длина стороны исходного квадрата равна единице. Тогда:

на первом шаге выкидывается квадрат, площадь которого равна (frac{1}{3^2});

на втором шаге выкидываются 8 квадратов, площадь каждого из которых равна (frac{1}{9^2});

на третьем шаге выкидываются (8^2=64) квадратика, площадь каждого из которых равна (frac{1}{27^2});

...

Легко видеть, что площади вырезаемых частей образуют геометрическую прогрессию с начальным членом({1}/{9}) и частным ({8}/{9}). Поэтому, суммируя, мы обнаруживаем, что, шаг за шагом выкидывая все больше квадратиков, в конце концов мы вырежем бесконечно много кусков, общая площадь которых составит

[ dfrac{1}{9}left(1+dfrac{8}{9}+left(dfrac{8}{9}right)^2+left(dfrac{8}{9}right)^3+ldotsright) = dfrac{1}{9}cdotdfrac{1}{1-frac{8}{9}}=1. ]

То есть останется фигура площади (1-1=0). Этот же факт можно объяснить еще вот как: площадь оставшейся фигуры на первом шаге равна ({8}/{9}), на втором — (left({8}/{9}right)^2), ... На n-м шаге площадь оставшегося куска составит (left({8}/{9}right)^n), и понятно, что при (ntoinfty) эта площадь стремится к нулю.

Таким образом, ковер Серпинского нельзя в полной мере считать плоской фигурой — такие фигуры обычно имеют ненулевую площадь. С другой стороны, кажется интуитивно понятным (и это правда), что он не относится и к семейству кривых, занимая как бы промежуточное положение. Более того, размерность ковра Серпинского оказывается дробной. Об этом читайте в задаче Разные размерности.

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Рис. 2.

Как видно из процесса построения, ковер Серпинского является самоподобной фигурой, то есть его можно разбить на несколько частей, каждая из которых подобна исходной фигуре — на этом наблюдении основывается вычисление ее фрактальной размерности в задаче. Это значит, что к нему, как и к любой самоподобной фигуре, можно применить процесс дефляции-инфляции (см.: Самоподобные замощения). Именно, мы можем разбить ковер Серпинского на восемь ковриков меньшего размера, а затем «раздуть» их в три раза так, чтобы в итоге каждый из этих ковриков сравнялся по размеру с исходной фигурой. Затем опять разбить каждую из частей на 8 ковриков, «раздуть» их до размеров исходного ковра и так далее. Продолжая этот процесс до бесконечности, в пределе мы придем к «замощению» всей плоскости коврами Серпинского (рис. 2). Его можно мыслить, как объединение одного бесконечного дырявого ковра — настолько дырявого, что он занимает нулевую площадь, — и бесконечного набора квадратных заплаток, которыми в этом ковре заполнены все дырки.

Рис. 3.[/b]" border=0 width="703">

Рис. 3.

Полученное «замощение» обладает как свойствами, типичными для самоподобных замощений, так и свойствами, присущими фрактальным конструкциям. Прежде всего, оно иерархично. Каждый уровень иерархии соответствует некоторой фиксированной длине r, представляющей собой целую степень тройки ((r=3^n), где (ninmathbb{Z})), и фактически вся плоскость разбивается на копии ковра Серпинского со стороной r и «вырезанных» квадратов-заплаток со стороной r (рис. 3). При этом переход на следующий уровень осуществляется разбиением каждого ковра Серпинского на 8 ковриков и 1 заплатку, а каждой заплатки — на 9 квадратов-заплаток меньшего размера, в то время как переход на предыдущий уровень происходит благодаря объединению 8 ковров и 1 заплатки в мегаковер или 9 заплаток в одну мегазаплатку соответственно.

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Рис. 4.

Описанная выше иерархия является строгой в том смысле, что переход с одного уровня на другой может быть произведен единственно возможным способом. Это означает, что для каждого коврика данного уровня иерархии однозначно определена позиция, в которой он входит в ковер предыдущего уровня, — это одна из восьми позиций, показанных на рис. 4. Аналогично, каждая заплатка входит либо в ковер предыдущего уровня на центральной позиции, либо в заплатку предыдущего уровня в одной из 9 позиций.

Как и для любого самоподобного замощения, отсюда следует, что наша картинка является непериодической. Иными словами, ни при каком параллельном переносе ее нельзя совместить с собой. В самом деле, в описанном «замощении» встречаются заплатки размера (3^ntimes3^n) для всех натуральных чисел n. В частности, это означает, что какой бы параллельный перенос мы ни рассмотрели, найдется настолько огромная заплатка, что при этом параллельном переносе она наложится сама на себя, а значит, о самосовмещении не может быть и речи. С другой стороны, практически любой конечный фрагмент этой картинки встретится в ней бесконечно много раз. В самом деле, укрупняя картинку, то есть переходя к предыдущему уровню достаточное число раз, можно добиться того, чтобы искомый фрагмент целиком оказался лежащим внутри некоторого ковра Серпинского размера r. А это значит, что в любом ковре того же размера этот же фрагмент обязательно встретится. Более того, отсюда следует еще одно свойство этого «замощения», типичное для всех фрактальных конструкций: если рассмотреть небольшой его фрагмент в крупном масштабе, то его поведение будет похоже на поведение всей конструкции в целом.

Наконец, аналогично самоподобным замощениям многоугольниками, каждому «замощению» бесконечным ковром Серпинского и набором квадратных заплаток можно сопоставить семейство последовательностей целых чисел. Именно, возьмем произвольный ковер Серпинского A размера 1 и посмотрим, на какой из позиций с рис. 4 он входит в мегаковер — это будет первый элемент последовательности. Затем поглядим, на какой из позиций мегаковер входит в супермегаковер — это будет второй элемент. Продолжая в том же духе, в итоге получим некоторую последовательность ((alpha_n)), составленную из целых чисел от 1 до 8. Если бы мы взяли другой ковер Серпинского B в качестве стартовой точки, мы бы получили другую последовательность, однако ее отличие от ((alpha_n)) заключалось бы только в конечном числе k начальных символов, поскольку для некоторого k существует ковер k-го уровня, который содержит как ковер A, так и ковер B. С другой стороны, мы могли бы начать с ковра размера 3, содержащего A, или с ковра размера 1/3, содержащегося в A — так мы бы получили последовательность, которая отличается от ((alpha_n)) стиранием или добавлением одной цифры соответственно. Как бы то ни было, в данном «замощении» различных ковров Серпинского (в том числе, ковров разных размеров) счетное число, а различных последовательностей из целых чисел от 1 до 8 — континуум. С учетом того, что почти любой последовательности сопоставляется «замощение» плоскости, мы можем заключить, что различных «замощений» континуум. (Существуют исключительные последовательности, которым соответствуют замощения не всей плоскости, а только ее части. Например, последовательность 111111... сопоставляется «замощению» четверти плоскости, а последовательность 131313... — «замощению» полуплоскости; однако вероятность того, что случайно выбранная последовательность окажется исключительной, равна нулю.)

Конструкцию ковра Серпинского легко обобщить на другие фигуры. Если использовать окружности вместо квадратов, то получится так называемая сетка Аполлония. А на рис. 5 показано, что получится, если использовать равносторонний треугольник и шестиугольник (примечательно, что для первого шестиугольника предельное множество получается таким же, как и для треугольника, — с точностью до поворота на (30^{circ}) вокруг центра, а для второго граница искомого множества представляет собой еще один фрактал — снежинку Коха).

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Рис. 5.

Часто она возникает в других математических задачах, на первый взгляд не связанных с самоподобием и фракталами. Рассмотрим, например, знаменитый треугольник Паскаля, составленный из натуральных чисел согласно следующему правилу: в его n-й строке стоит ровно n чисел, крайние из которых равны 1, а каждое из промежуточных представляет собой сумму двух чисел из предыдущей строки, стоящих прямо над ним слева и справа. Оказывается, если мы раскрасим четные числа треугольника Паскаля одним цветом, а нечетные — другим, получится в точности треугольный ковер Серпинского (рис. 6).

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Рис. 6.

Еще один пример возникает в теории клеточных автоматов. Одномерный клеточный автомат представляет собой бесконечную ленту, разделенную на клеточки, каждая из которых окрашена в свой цвет. Каждую секунду каждая клетка перекрашивается по некоторому правилу (своему для каждого конкретного автомата) в зависимости от того, какого цвета были ее соседи в предыдущий момент времени.

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Рис. 7.

Например, клетки автомата, изображенного на рис. 7, раскрашены в два цвета, и на каждом следующем шаге каждая клетка обращается в тот цвет, которым окрашено большинство из ее ближайших соседей, включая ее саму (в этом примере мы предполагаем, что все клетки слева и справа от изображенного куска ленты являются голубыми). Количество цветов, а также количество соседей, влияющих на перекрашивание, вообще говоря, может отличаться для разных клеточных автоматов. В простейшем случае, как в ситуации, упомянутой выше, встречаются клетки только двух цветов, а непосредственное влияние оказывают только соседи, смежные с данной клеткой.

Прикладывая друг к другу ленты, соответствующие состояниям, в которых находился данный автомат в различные моменты времени, мы можем наблюдать динамику процесса. Оказывается, нетрудно придумать автомат, для которого получающаяся картинка при подходящих начальных условиях представляет собой в точности треугольник Серпинского. Действительно, для этого достаточно взять автомат, клетки которого раскрашены в два цвета, и в любой момент времени клетка окрашивается в первый цвет в том и только в том случае, если ровно один из двух ее ближайших соседей имел первый цвет на предыдущем шаге. Остается взять в качестве начального состояния ленту, ровно одна клетка которой покрашена в первый цвет (рис. 8).

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Рис. 8.

Напоследок отметим, что аналогичные конструкции можно соорудить и в пространстве. В зависимости от того, какую именно фигуру мы возьмем в качестве исходной и как именно будем разбивать ее на части, будут получаться различные фракталы. Пожалуй, самые известные примеры — губка Менгера, тетраэдр Серпинского (tetrix), канторова пыль (Cantor dust) и иерусалимский куб (Jerusalem cube).

Рисунки © Хайдар Нурлигареев.

Хайдар Нурлигареев