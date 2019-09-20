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Лучи навроцкиита


Лучи навроцкиита

На этой увеличенной фотографии, которая охватывает поле шириной всего 1 мм, видны длинные конические иглы, расходящиеся в разные стороны. Это кристаллы недавно открытого минерала навроцкиита (Navrotskyite, K2Na10(UO2)3(SO4)9·2H2O). Новый минерал получил название в честь американского геохимика и материаловеда Александры Навроцки. На фото запечатлены призматические кристаллы навроцкиита и белые иглы ферринатрита, которые выросли на пластинчатых кристаллах чангоита. Синие оттенки обусловлены мелкими кристаллами оксидов молибдена. Сам навроцкиит имеет желтую окраску, это видно на фотографии ниже.

Навроцкиит известен пока только из одного месторождения: он обнаружен в урановой шахте Blue Lizard mine в штате Юта, США. Кристаллы навроцкиита обычно встречаются в форме радиально-лучистых агрегатов, состоящих из отдельных иголочек и их сростков.


Лучи навроцкиита

Лучи навроцкиита

Радиально-лучистые агрегаты навроцкиита напоминают пучки оптических волокон. Фото с сайта nsf.gov


Основу кристаллической структуры навроцкиита образуют цепочки [(UO2)(SO4)3]4, соединенные каркасом из K-O и Na-O полиэдров. В этом она похожа на структуры других редких урановых минералов — мейссерита (Meisserite) и фермиита (Fermiite). Эти два минерала также найдены в шахте Blue Lizard mine. Эта шахта вообще известна своими странными минералами с интересными кристаллическими структурами. Например, кристаллическая структура мейссерита образована цепочками из пятиугольных бипирамид UO7 и тетраэдров SO4, соединенных каркасом из сложных Na-O многогранников, гидросульфатных групп и воды. Структура мейссерита не имеет аналогов среди минералов и известных неорганических соединений.


Лучи навроцкиита

Лучи навроцкиита

Слева — кристаллическая структура навроцкиита, вид снизу. Элементарная ячейка показана синим пунктиром. Справа — кристаллическая структура мейссерита: бесконечные цепочки из пятиугольных бипирамид UO7 (синие) и тетраэдров SO4 (желтые), соединенные в трехмерный каркас. Изображение с сайта chemistry.ucdavis.edu и статьи J. Plasil et al., 2013. Meisserite, Na5(UO2)(SO4)3(SO3OH)(H2O), a new uranyl sulfate mineral from the Blue Lizard mine, San Juan County, Utah, USA


Типовой экземпляр (см. Type specimen) навроцкиита хранится в минералогической коллекции Музея естественной истории округа Лос-Анджелес, США.

Отметим, что открытие нового минерала — событие на сегодняшний день не редкое. Только за июль этого года вместе с навроцкиитом описано 11 новых минералов (за июнь — 10). Причем открывают их по всему миру: в США, Перу, Пакистане, Китае, Иране, Израиле, Италии, Франции, России, Морокко и других странах.

Автор выражает благодарность Кириллу Власову за помощь в написании статьи.

Фото с сайта chemistry.ucdavis.edu.

Вероника Самоцкая

20 сентябрь 2019 /
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