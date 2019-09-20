Лес Тысячелетия на острове Святой Елены





Остров Святой Елены, расположенный в южной части Атлантического океана в 1800 км от Африки и в 3300 км от Южной Америки, известен большинству людей как место ссылки и смерти французского императора Наполеона Бонапарта. Для биологов же он интересен по другой причине. В условиях изоляции здесь сформировалось огромное разнообразие эндемичных растений и животных — однако появление человека, как это часто бывает, привело к разрушению хрупкой островной экосистемы. На фото вы можете видеть так называемый Лес Тысячелетия — попытку возродить былое биоразнообразие острова.

Первыми людьми, высадившимися на острове Святой Елены, были португальские моряки во главе с капитаном Жуаном да Нова в 1502 году. Остров встретил их буйным разнообразием эндемичной флоры, которая сформировала семь типов сообществ, от туманных лесов в горах до сухих кустарниковых зарослей и полупустынной растительности на побережье. Основу лесов составляли древовидные папоротники и деревья из семейств мальвовых (Malvaceae), крушиновых (Rhamnaceae), мареновых (Rubiaceae) и других.

Святоеленское черное дерево (Trochetiopsis ebenus) относится к эндемичному роду из семейства мальвовых (Malvaceae). Все три вида рода понесли серьезные потери из-за вырубки лесов и завезенных травоядных. Trochetiopsis melanoxylon полностью вымер в XVIII веке, а Trochetiopsis erythroxylon сохранился лишь в культуре. Trochetiopsis ebenus повезло чуть больше: этот кустарник считался исчезнувшим, но в 1980 был переоткрыт. Сегодня два диких экземпляра все еще растут на труднодоступных горных склонах, а их потомки, выращенные из семян и саженцев, украшают сады местных жителей. В 2011 году святоеленское черное дерево выбрано новым национальным цветком острова — вместо завезенной зантедескии эфиопской (Zantedeschia aethiopica) (обычно этот садовый цветок называют «каллой»). Слева — фото © Rebecca Cairns-Wicks с сайта temperate.house, справа — © David Stanley с сайта flickr.com

Самыми необычными из них были «гигантские маргаритки» — древовидные и кустарниковые представители семейства астровых (Asteraceae), в том числе черное капустное дерево (Melanodendron integrifolium), гамвуд (Commidendrum robustum) и скрабвуд (Commidendrum rugosum).

Слева — аборигенная растительность острова Святой Елены. Туманные леса, состоящие в основном из эндемичных древовидных папоротников и черных капустных деревьев (Melanodendron integrifolium), сохранились лучше других растительных сообществ острова. Фото с сайта britainstreasureislands.com. Справа — эродированная полупустынная местность, в которую превратилась значительная часть острова после уничтожения лесов. Фото © Paul Tyson с сайта bbc.com

В общей сложности на острове произрастало не менее 50 эндемичных цветковых растений, а также уникальные виды папоротников, мхов и лишайников. Леса и кустарниковые заросли стали домом для 1100 видов наземных беспозвоночных, из которых более 400 не встречалось больше нигде, а также не менее 5 эндемичных видов птиц. Поскольку остров Святой Елены, имеющий вулканическое происхождение, за 14 млн лет своего существования ни разу не соединялся с континентом, предки местных растений и животных прибыли по воздуху и морю из Африки и развивались в изоляции.

Португальские путешественники вряд ли смогли по достоинству оценить биологическое разнообразие острова Святой Елены. Их он заинтересовал в качестве важного перевалочного пункта на пути из Европы в Африку и Азию. Португальцы не стали колонизировать остров, а лишь построили на нем несколько строений и завезли коз и диких куриных птиц — источник свежего мяса для будущих экспедиций и единственного поселенца, изгнанника Фернана Лопиша, в одиночестве жившего на острове с 1515 по 1545 год. С европейскими кораблями на остров также попали крысы, кошки и сизые голуби (Columba livia). Расплодившиеся завезенные виды нанесли по местной экосистеме двойной удар, уничтожая растения, которые эволюционировали в отсутствие травоядных млекопитающих и не были приспособлены к выеданию, и поедая эндемичных птиц и беспозвоночных.

В 1659 году остров Святой Елены перешел в руки Великобритании (в качестве заморской территории он принадлежит ей и сегодня). Британцы основали здесь постоянную колонию, жители которой активно вырубали оставшиеся леса ради дров и стройматериалов. Продолжилось и вселение экзотических видов растений и животных. Одним из самых агрессивных захватчиков оказался формиум прочный (Phormium tenax), также известный как новозеландский лен. Эта многолетняя трава, не родственная настоящему льну (Linum usitatissimum), выращивалась как источник сырья для текстильной промышленности, но распространилась по всему острову и вытеснила местную растительность на обширных площадях.

В результате деятельности человека и завезенных им видов биоразнообразие острова Святой Елены серьезно поредело. Уже к XVIII веку были полностью уничтожены многие местные виды растений и животных, а также целые экосистемы, например, сухие тропические леса из гамвуда. Чарльз Дарвин, посетивший остров в июле 1836 года во время кругосветного путешествия на корабле «Бигль», отметил, что аборигенная растительность сохранилась лишь на вершинах гор. Он также обратил внимание на исчезновение местных беспозвоночных, в частности улиток.

Святоеленская олива (Nesiota elliptica) росла в туманных лесах на самых высоких хребтах острова. Вопреки названию, это дерево, достигавшее 9-метровой высоты, не было родственно настоящим оливам (Olea), а принадлежало к семейству крушиновых (Rhamnaceae). Последний дикий экземпляр умер в 1994 году. Попытки разведения закончились неудачно, и спустя девять лет вид был признан исчезнувшим. На фото слева можно видеть цветы святоеленской оливы, а на фото справа — плод. Фото © Rebecca Cairns-Wicks с сайта temperate.house

Процесс вымирания флоры и фауны, запущенный 500 лет назад, продолжился в XX и XXI веках. В 2003 году была признана вымершей святоеленская олива (Nesiota elliptica), а в 2014 — гигантская уховертка (Labidura herculeana).

Гигантская уховертка (Labidura herculeana) была крупнейшей в мире уховерткой с длиной тела более 80 мм. Уничтожение среды обитания, а также завезенные хищники и конкуренты привели к резкому сокращению численности вида. Последний раз гигантскую уховертку видели в природе в 1967 году, а в 2014 году вид был признан исчезнувшим. На фото вы можете видеть самца (сверху) и самку (снизу). Фото с сайта ideastations.org

Отдельные виды, например эндемичная стрекоза Sympetrum dilatatum, которую последний раз видели в 1963 году, также, скорее всего, исчезли. Многие сохранившиеся виды эндемичных растений и беспозвоночных чрезвычайно редки, а некоторые и вовсе вымерли в дикой природе. По некоторым расчетам, 83% аборигенных беспозвоночных относятся к угрожаемым видам, а более 60 видов уже исчезли.

Наземные птицы Святой Елены пострадали от деятельности человека сильнее других обитателей острова. Уже к середине XVII века, то есть спустя 150 лет после появления европейцев, здесь сохранился лишь один эндемичный вид. Вымирание остальных произошло так стремительно, что натуралисты и путешественники даже не успели оставить описаний и рисунков. Все, что мы знаем об исчезнувших местных птицах, получено в результате работы палеонтологов.

Например, в 1975 году на ископаемом материале был описан гигантский удод (Upupa antaios), который был на 20% крупнее обыкновенного удода (Upupa epops) и, возможно, утратил способность к полету. На острове также жили две нелетающих птицы из семейства пастушковых (Rallidae) — святоеленский погоныш (Porzana astrictocarpus) и более крупный святоеленский пастушок (Aphanocrex podarces). Предполагается, что они были всеядными оппортунистами (см. Opportunism) и кормились в колониях морских птиц оброненной рыбой, а также яйцами и птенцами. Кроме того, на острове обнаружены останки крупного, вероятно, нелетающего наземного голубя Dysmoropelia dekarchiskos и мелкой кукушки Nannococcyx psix, описанной по единственной кости. Все эти виды вымерли после прибытия людей — кроме, возможно, голубя, который мог стать жертвой климатических изменений во время последней ледниковой эпохи.

Гигантский удод (Upupa antaios) в представлении художника. Окраска этого вида неизвестна и на данном изображении основана на окраске современных удодов. В клюве птица держит гигантскую уховертку, также ныне исчезнувшую. Фото с сайта en.wikipedia.org

Многочисленные колонии гнездившихся на острове морских птиц — крачек, олуш, фаэтонов, фрегатов и трубконосых — не исчезли полностью, но значительно сократились в численности и разнообразии, причем по меньшей мере два эндемичных вида — святоеленский тайфунник (Pseudobulweria rupinarum) и святоеленский штормовик (Bulweria bifax) — вымерли, скорее всего, по вине кошек и крыс.

Судя по всему, науке известны далеко не все вымершие птицы острова Святой Елены. Дело в том, что раскопки в основном проводились на участках, которые до прибытия человека занимали сухие леса и полупустынная местность. Во влажных лесах острова набор видов мог быть другим, но условия там не способствуют сохранению останков. Кроме того, сложно поверить, что до прибытия человека на острове полностью отсутствовали воробьиные птицы. Если на острове действительно существовала популяция кукушек, то по крайней мере один вид-хозяин из числа воробьиных должен был здесь гнездиться (хотя менее половины всех видов кукушек подкладывают яйца в чужие гнезда, вероятные предки Nannococcyx psix — африканские кукушки из родов Cuculus, Chrysococcyx и Clamator — относятся к строгим гнездовым паразитам). Так что логично предположить, что воробьиные птицы на острове Святой Елены все же обитали — например, какие-то представители семейств вьюрковых (Fringillidae), ткачиковых (Ploceidae) или дроздовых (Turdidae), потомки африканских видов. В наши дни здесь гнездится 5 видов воробьиных птиц, однако все они (а также сизые голуби, зебровые горлицы (Geopelia striata), азиатские кеклики (Alectoris chukar) и обыкновенные фазаны (Phasianus colchicus)), были завезены человеком.

Единственная эндемичная птица, которой удалось пережить появление людей — святоеленский зуек (Charadrius sanctaehelenae), из-за своих тонких ног получивший у местных жителей прозвище «wirebird» («проволочная птица»). Эти кулики населяют открытую сухую местность, поэтому, в отличие от других местных видов, уничтожение лесов не оказало на них отрицательного воздействия. Более того, распространение скота, «выстригавшего» обширные участки травянистой растительности, даже позволило виду расширить ареал. Однако к концу XX века численность коз и коров упала по экономическим причинам, в результате чего пригодные для гнездования зуйков территории сократились и начали зарастать инвазивными растениями. Дополнительный урон виду нанесли завезенные хищники, разоряющие гнезда, — кошки, крысы и обыкновенные майны (Acridotheres tristis), а также развитие инфраструктуры и привычка местных жителей и туристов ездить по бездорожью. К 2006 году численность святоеленских зуйков резко сократилась до 200–220 взрослых птиц, в результате чего Международный союз охраны природы признал вид находящимся под угрозой полного исчезновения (Critically Endangered, CR).

Святоеленский зуек (Charadrius sanctaehelenae). Последний пернатый эндемик острова Святой Елены пользуется у местных жителей большой популярностью — например, он был признан национальной птицей острова и украсил его герб, установленный в 1984 году. Этот вид — близкий родственник и, возможно, потомок зуйка-пастуха (Charadrius pecuarius), который населяет Африку к югу от Сахары и Мадагаскар. Окраска обоих видов очень похожа, однако зуйки со Святой Елены на 30% крупнее и отличаются более длинными клювами и ногами. Фото с сайта oiseaux-birds.com

К счастью, в последующие годы количество птиц выросло более чем в два раза, к 2016 году достигнув 560 особей. Сложно сказать, что именно вызвало рост популяции — охранные мероприятия или естественные популяционные циклы вида. Как бы то ни было, несмотря на растущую или стабильную численность, святоеленские зуйки остаются под угрозой из-за уничтожения среды обитания в результате строительства — в том числе сооружения первого на острове аэропорта. По этой причине Международный союз охраны природы теперь расценивает этот вид как уязвимый (Vulnerable, VU).

Некоторые выжившие беспозвоночные эндемики острова Святая Елена. Слева — мокрица Pseudolaureola atlantica, открытая в 1977 году. Общая численность этого вида, населяющего туманные леса, составляет всего около 100 особей. Фото © Ed Thorpe с сайта buglife.org.uk. В центре — улитка-янтарка (Succinea sanctaehelenae), относительно обычный вид. Фото © Roger Key с сайта flickr.com. Справа — пластинчатоусый жук Mellissius adumbratus, вымирающий вид из сухих биотопов острова. Фото © David Pryce с сайта bbc.com

В наши дни остров Святой Елены кажется абсолютно заброшенным местом. Здесь живет всего около 4000 человек, а туристы немногочисленны из-за труднодоступности острова. Тем не менее, местные жители твердо намерены сохранить уникальную святоеленскую природу для будущих поколений и вернуть острову подобие первоначального облика. Под руководством природоохранных организаций они высаживают редкие растения и борются с такими завезенными видами, как новозеландский лен. Наиболее активная работа ведется на особо охраняемых территориях, например, в национальном парке Дайанас-Пик (Diana's peak), основанном в 1996 году. Также запущены программы по разведению некоторых редких видов в неволе.

Самый успешный природоохранный проект на острове Святой Елены — Лес Тысячелетия (Millenium Forest). В 1990-х годах было решено восстановить, хотя бы частично, Великий Лес — сухой тропический лес, некогда покрывавший территорию в 21 км2 на северо-востоке острова, но уничтоженный в XVII–XVIII веках козами и людьми. Работы по высадке гамвудов, а затем и других эндемичных растений, начались в 2000 году. К 2012 году на площади 35 га росло уже несколько тысяч молодых деревьев. Конечная цель проекта — восстановить лес на площади 250 га. Для этого потребуется высадить 55 000 деревьев.

Со времени посадки первых деревьев местность в районе Леса Тысячелетия заметно преобразилась. Фото слева сделано в 2002 году, а фото справа — в 2015 году. Фото с сайта sthelenatourism.com

Чтобы стать настоящим лесом, Лесу Тысячелетия потребуется много времени и человеческая защита от инвазивных видов и засух. Но игра стоит свеч: если проект успешно осуществится, редкие виды растений и беспозвоночных получат новую среду обитания, а почвы будут защищены от эрозии. Лес Тысячелетия станет своеобразным порталом в биологическое прошлое острова Святой Елены — пусть даже многие удивительные растения и животные не появятся в нем уже никогда.

Фото с сайта sainthelenaisland.info, 2019 год.

Сергей Коленов