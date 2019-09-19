Сервисный центр Apple Химки

Технология Apple известна во всём мире своим уникальным
стилем и высоким качеством. Но даже эта продукция должна быть исправлена от
неполадок со временем. Как правило, это связано с неосторожным обращением и
использованным оборудованием. Сервисный центр Apple https://apple-centres.ru решит любую
существующую проблему.
В центре работают профессионалы, которые оперативно
отремонтируют любую технику от "яблочного" бренда. Это наиболее
подходит для тех, кто использует планшет или ноутбук в своей работе и в повседневной
жизни. Для ремонта используются только оригинальные комплектующие Apple. Ремонт
проводится в несколько этапов.
Запрос на ремонт и согласование. Вы должны оставить запрос
на диагностику на сайте или позвонить в сервисный центр. Оператор сообщит вам
обо всех имеющихся проблемах и заполнит заявку.
Диагностика. Опытный специалист разберёт коробку
устройства и определит проблему. С вашего согласия произведут профилактическое
обслуживание, например, очистка от пыли и грязи, замена термопасты для охлаждающих
элементов. Это связано с тем, что основные поломки связаны с перегревом
оборудования. По этой причине видеоадаптеры, жёсткие диски, материнские платы и
карты зарядки выходят из строя.
Определить цену работы. По результатам диагностических
мероприятий специалист укажет точную стоимость ремонта и замены деталей. Что
касается последнего - то в этом сервисном центре используются только фирменные
компоненты.
Ремонт. Во время ремонта не только устраняются выявленные
проблемы. Если определяются ещё и дополнительные неполадки, об этом сообщается
ещё до окончания работы. Окончательная стоимость согласована и проводится
ремонт.
Гарантия. После ремонта в сервисном центре вы получите
гарантию на выполненные работы и установленные детали.
В среднем, ремонт длится примерно 3 дня, но если срочно - то
может быть и раньше.
Специалисты сервисного центра ценят ваше время. Поэтому, при
необходимости курьер заберет ваше устройство и доставит его вам после ремонта.
Все работы гарантированы сроком на 3 года. И заключение договора защитит вас от
лишних проблем.
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