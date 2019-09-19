Сервисный центр Apple Химки

Технология Apple известна во всём мире своим уникальным стилем и высоким качеством. Но даже эта продукция должна быть исправлена от неполадок со временем. Как правило, это связано с неосторожным обращением и использованным оборудованием. Сервисный центр Apple https://apple-centres.ru решит любую существующую проблему.

В центре работают профессионалы, которые оперативно отремонтируют любую технику от "яблочного" бренда. Это наиболее подходит для тех, кто использует планшет или ноутбук в своей работе и в повседневной жизни. Для ремонта используются только оригинальные комплектующие Apple. Ремонт проводится в несколько этапов.

Запрос на ремонт и согласование. Вы должны оставить запрос на диагностику на сайте или позвонить в сервисный центр. Оператор сообщит вам обо всех имеющихся проблемах и заполнит заявку.

Диагностика. Опытный специалист разберёт коробку устройства и определит проблему. С вашего согласия произведут профилактическое обслуживание, например, очистка от пыли и грязи, замена термопасты для охлаждающих элементов. Это связано с тем, что основные поломки связаны с перегревом оборудования. По этой причине видеоадаптеры, жёсткие диски, материнские платы и карты зарядки выходят из строя.

Определить цену работы. По результатам диагностических мероприятий специалист укажет точную стоимость ремонта и замены деталей. Что касается последнего - то в этом сервисном центре используются только фирменные компоненты.

Ремонт. Во время ремонта не только устраняются выявленные проблемы. Если определяются ещё и дополнительные неполадки, об этом сообщается ещё до окончания работы. Окончательная стоимость согласована и проводится ремонт.

Гарантия. После ремонта в сервисном центре вы получите гарантию на выполненные работы и установленные детали.

В среднем, ремонт длится примерно 3 дня, но если срочно - то может быть и раньше.

Специалисты сервисного центра ценят ваше время. Поэтому, при необходимости курьер заберет ваше устройство и доставит его вам после ремонта. Все работы гарантированы сроком на 3 года. И заключение договора защитит вас от лишних проблем.