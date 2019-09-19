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Почему уличная реклама так эффективна?

Многие современные предприниматели утверждают, что штендер является одной из самых дешевых, но эффективных форм рекламы. Они могут играть роль указателей, информационных щитов и декоративных атрибутов, привлекая большое количество потенциальный покупателей. Однако стоит сказать, что далеко не все начинающие предприниматели знают все характеристики этой рекламной структуры. Поэтому следует заранее оценить все преимущества штендекров, узнать их основные типы, расценки, и, разумеется, выяснить, являются ли эти элементы уличной рекламы особенно эффективными для вашего бизнеса.

Штендер представляет собой прочную структуру, опирающуюся на 4 металлические ножки. На последних - устанавливаются специальные металлические или пластиковые пленки, являющиеся переносчиком информации о магазинах, компаниях, салонах красоты, турагентствах и прочих.

Таким образом, названия фирм, режим работы и контактный телефон должны быть указаны на этих носителях. Однако, если бы они содержали только такую сухую информацию, они не были бы такими эффективными. В дополнение к базовым данным у штендеров обычно есть список основных или самых популярных сервисов, слоган и блестящий рекламный образ.

Уличные штендеры купить которые можно в специализированных компаниях, всегда ставятся поблизости от входа в помещение, где функционирует компания, магазин или офис по оказанию юридических или консалтинговых услуг, например. Благодаря мобильности, эти конструкции легче спрятать ночью, что означает, что владельцам не придётся беспокоиться об их безопасности.

Уличные штендеры представляют несколько неоспоримых преимуществ, включая следующие:

  • Они являются пассивным элементом рекламы, а это означает, что, заплатив за них один раз, вам не придётся тратить деньги на их обслуживание.
  • Эти конструкции очень дешевые, особенно по сравнению с баннерами, лайтбоксами и прочими вариантами.
  • Просты в установке, поэтому вам не придётся больше платить за размещение.
  • Компактные габаритные размеры дают возможность разместить их практически в любом месте.
  • Если вы выбираете рекламный штендер в определённом формате, вы можете изменять объявления. Также, при необходимости, могут быть приложены листы, указывающие на акции, скидки.
  • Данные штендеры изготовлены из металла или пластика, а это значит, что они могут сохранять свой внешний вид в течение длительного времени.
19 сентябрь 2019 /
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