» » Особенности оптического прицела

Особенности оптического прицела

Эффективность выстрела зависит не только от конструкции, технических параметров оружия или уровня подготовки стрелка, но и от прицела, который используется. Это неотъемлемый элемент оружия, столь значимый, как спусковой механизм. например.

Открытый прицел является самым простым по конструкции и наиболее распространённым, стандартным для многих моделей стрелкового оружия.

Преимущества данного типа прицелов включают следующее:

  • надёжность;
  • низкая цена;
  • компактные размеры и легкий вес;
  • простота обслуживания;
  • простота конструкции;
  • механическое сопротивление;
  • обширный диапазон температур.

Однако, стоит отметить и недостатки, включающие:

  • низкая точность наведения, ограниченная возможностями зрения;
  • обучение навыкам занимает много времени.

Купать все виды оптики для оружия можно здесь. Также вы можете попросить менеджеров помочь вам с выбором.

Все охотничьи ружья оснащены той или иной модификацией. Можно утверждать, что традиционным устройством наблюдения является европейская цилиндрическая или сферическая мушка с или без планки.

Также стоит рассказать о диоптрических прицелах. При слабом освещении и на закате они не используется.

Среди их преимуществ отметим следующие:

  • высокая точность;
  • простота, надёжность, прочность;
  • низкая цена;
  • легкий вес.
А среди минусов:
  • узкое поле зрения;
  • низкая светопропускание.

 

Основной областью применения диоптрических прицелов является спортивная стрельба. В дисциплинах Олимпиады по стрельбе: где пневматика 10 метров и винтовка малого калибра 50 метров, используют диоптрические прицелы, а нормы запрещают оптические варианты.

 

Более того, оптика является вторым по популярности видом прицелов, после обычной механики. Он устанавливается в нарезное охотничье и пневматическое оружие. Орудия с гладкими стволами, с относительно низкой точностью хорошо оснащены оптическими прицелами, а для дробовиков это просто бессмысленно.

Оптика, в основном, используется в качестве дополнительного прицела, не исключая использование открытых вариантов, на короткие расстояния.

19 сентябрь 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Пистолет для страйкбола
Хочу все знать

Пистолет для страйкбола

Пистолет для страйкбола считается самым подходящим оружием для новичков. Но в то же время такое устройство является одним из сложных для прицельной стрельбы по передвигающимся объектам.
Оптические прицелы Yukon Jaeger
Хочу все знать

Оптические прицелы Yukon Jaeger

Принимая во внимание очень привлекательные технические характеристики оптических прицелов Yukon Jaeger, которые в основном предназначены для охоты, но могут также применяться для развлечения
Кто и когда изобрел коллиматорные прицелы
Хочу все знать

Кто и когда изобрел коллиматорные прицелы

Без таких деталей многие люди не могут осуществлять ряд задач, например охота без данных прицелов принесет лишь неудачи.
Сантехнические перегородки из ПВХ
Хочу все знать

Сантехнические перегородки из ПВХ

Сантехнические перегородки из ПВХ в последние годы пользуются немалым спросом.
Правильно ухаживаем за огнестрельным оружием
Хочу все знать

Правильно ухаживаем за огнестрельным оружием

Масло для оружия требуется, когда необходимо его очищать и для сезонного обслуживания. Данное средство имеет много разновидностей, основным отличием которых является состав.
Виды современных обоев
Хочу все знать

Виды современных обоев

Какие существуют обои для стен на отечественном рынке? Современный спектр настолько огромен, что каждый желающий сможет подобрать подходящие варианты.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Эффективна ли саентология?Впервые получены структуры контактной и сольватноразделённой ионных пар силенил-литиевого соединенияOstrovok.ru – огромная база отелей по всему мируУ одной из ближайших звезд обнаружена потенциально обитаемая планетаО применении знания каббалы на практикеУникальная сверхновая поставила астрономов в тупикФекальная трансплантация поможет спасти вымирающих коалSpaceX выбрала девять мест на Марсе для высадки


Свежие Статьи
Диппи и его двойники

Диппи и его двойники

Лежбище морских котиков

Лежбище морских котиков

Нейтринный телескоп «Супер-Камиоканде»

Нейтринный телескоп «Супер-Камиоканде»

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+