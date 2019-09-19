Особенности оптического прицела
Эффективность выстрела зависит не только от конструкции, технических параметров оружия или уровня подготовки стрелка, но и от прицела, который используется. Это неотъемлемый элемент оружия, столь значимый, как спусковой механизм. например.
Открытый прицел является самым простым по конструкции и наиболее распространённым, стандартным для многих моделей стрелкового оружия.
Преимущества данного типа прицелов включают следующее:
- надёжность;
- низкая цена;
- компактные размеры и легкий вес;
- простота обслуживания;
- простота конструкции;
- механическое сопротивление;
- обширный диапазон температур.
Однако, стоит отметить и недостатки, включающие:
- низкая точность наведения, ограниченная возможностями зрения;
- обучение навыкам занимает много времени.
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Все охотничьи ружья оснащены той или иной модификацией. Можно утверждать, что традиционным устройством наблюдения является европейская цилиндрическая или сферическая мушка с или без планки.
Также стоит рассказать о диоптрических прицелах. При слабом освещении и на закате они не используется.
Среди их преимуществ отметим следующие:
- высокая точность;
- простота, надёжность, прочность;
- низкая цена;
- легкий вес.
- узкое поле зрения;
- низкая светопропускание.
Основной областью применения диоптрических прицелов является спортивная стрельба. В дисциплинах Олимпиады по стрельбе: где пневматика 10 метров и винтовка малого калибра 50 метров, используют диоптрические прицелы, а нормы запрещают оптические варианты.
Более того, оптика является вторым по популярности видом прицелов, после обычной механики. Он устанавливается в нарезное охотничье и пневматическое оружие. Орудия с гладкими стволами, с относительно низкой точностью хорошо оснащены оптическими прицелами, а для дробовиков это просто бессмысленно.
Оптика, в основном, используется в качестве дополнительного прицела, не исключая использование открытых вариантов, на короткие расстояния.
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