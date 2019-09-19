Особенности оптического прицела

Эффективность выстрела зависит не только от конструкции, технических параметров оружия или уровня подготовки стрелка, но и от прицела, который используется. Это неотъемлемый элемент оружия, столь значимый, как спусковой механизм. например.

Открытый прицел является самым простым по конструкции и наиболее распространённым, стандартным для многих моделей стрелкового оружия.

Преимущества данного типа прицелов включают следующее:

надёжность;

низкая цена;

компактные размеры и легкий вес;

простота обслуживания;

простота конструкции;

механическое сопротивление;

обширный диапазон температур.

Однако, стоит отметить и недостатки, включающие:

низкая точность наведения, ограниченная возможностями зрения;

обучение навыкам занимает много времени.

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Все охотничьи ружья оснащены той или иной модификацией. Можно утверждать, что традиционным устройством наблюдения является европейская цилиндрическая или сферическая мушка с или без планки.

Также стоит рассказать о диоптрических прицелах. При слабом освещении и на закате они не используется.

Среди их преимуществ отметим следующие:

высокая точность;

простота, надёжность, прочность;

низкая цена;

легкий вес.

А среди минусов:

узкое поле зрения;

низкая светопропускание.

Основной областью применения диоптрических прицелов является спортивная стрельба. В дисциплинах Олимпиады по стрельбе: где пневматика 10 метров и винтовка малого калибра 50 метров, используют диоптрические прицелы, а нормы запрещают оптические варианты.

Более того, оптика является вторым по популярности видом прицелов, после обычной механики. Он устанавливается в нарезное охотничье и пневматическое оружие. Орудия с гладкими стволами, с относительно низкой точностью хорошо оснащены оптическими прицелами, а для дробовиков это просто бессмысленно.

Оптика, в основном, используется в качестве дополнительного прицела, не исключая использование открытых вариантов, на короткие расстояния.