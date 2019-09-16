Астероид диаметром до 650 м пролетел возле Земли

Астероид 2000 QW7, который летел в направлении Земли в субботу, 14 сентября, имеет значительный диаметр — до 650 м. Он может даже превзойти некоторые из самых высоких зданий в мире.По данным НАСА, небесное тело, названное 2000 QW7, имеет диаметр от 290 до 650 м. Для сравнения, здания Эмпайр Стейт Билдинг составляли 381 м в высоту. Астероид пролетел мимо Земли со скоростью более 23 тыс. км/ч на безопасном расстоянии более 5 млн км в субботу около 8 вечера.Это уже второй крупный астероид, который проследовал мимо Земли за два дня. Предыдущее небесное тело, получившее название 2010 C01, по оценкам специалистов, составляло около 260 м в диаметре и прошло недалеко от Земли 13 сентября.По заявлению Координационного бюро по планетарной обороне, орбиты двух относительно средних астероидов 2010 C01 и 2000 QW7 хорошо известны ученым и пока не вызывают опасений. Оба этих астероида прошли мимо Земли на отрезке около 14 лунных расстояний от Земли, но небольшие астероиды все время проходят мимо Земли так близко.По данным НАСА, количество обнаруженных околоземных объектов в настоящее время превышает 20 тыс. В среднем 30 новых открытий добавляются каждую неделю. Более 95% этих объектов были обнаружены в ходе исследований, финансируемых НАСА, с 1998 года, когда агентство впервые запустило свою программу наблюдений за околоземными объектами, чтобы отслеживать орбиты и упорядочивать информацию о них.