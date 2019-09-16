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Космонавтов вооружат пистолетами

Космонавтов вооружат пистолетами


Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» подтвердила, что изучается возможность вооружения космонавтов огнестрельными пистолетами.
Рассмотрение данного вопроса проводится в рамках обсуждения состава носимого аварийного запаса для корабля «Орел» (ранее носил название «Федерация»). Предполагается, что именно он будет доставлять космонавтов на Луну в рамках программы по освоению естественного спутника Земли.
В советское время в экипировку космонавтов входил сначала пистолет Макарова, затем специальный трехствольный пистолет ТП-82. После распада СССР производство этого оружия прекратили, а с 2007 года он исчез из аварийного запаса космонавтов.

В экипировку российских космонавтов сейчас оружие не входит.
16 сентябрь 2019 /
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