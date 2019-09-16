Астрономы «омолодили» Вселенную на 2 миллиарда лет

Вселенная расширяется. Скорость этого процесса можно определить и выяснить, как давно Вселенная была очень маленькой, стремящейся к точке. По принятым на сегодня воззрениям,это было примерно 13.7 миллиардов лет назад. Но, эта оценка может быть уточнена.

Скорость расширения Вселенной описывается постоянной Хаббла, определяющей как быстро «убегают» друг от друга объекты, разделенные определенным расстоянием. Если постоянная Хаббла равна 70, то две галактики (звезды, кометы и т. п.), отстоящие друг от друга на 1 мегапарсек, разлетаются со скоростью 70 км/с, на два мегапарсека — 140 км/с и т. д.

Разумеется, это усредненное значение, конкретные объекты могут вести себя иначе. Ближайшая к нам галактика M31 или Туманность Андромеды вообще сближается с нашей и через не очень большое, по астрономическим меркам, время, порядка 4 миллиардов лет, с ней столкнется.

Постоянная Хаббла не является фундаментальной физической константой, поскольку она, вероятно, изменяется со временем. Вселенная расширяется с ускорением, это означает, что в прошлом скорость расширения (и постоянная) должна была быть меньше. Тем не менее в данный момент она одинакова для всей Вселенной, да и «момент» меняется очень неторопливо.

Современные оценки постоянной Хаббла, полученные по результатам наблюдений реликтового излучения, находятся в районе 67 (км/с)/Мпк. Та же величина, вычисленная по данным телескопа «Хаббл», наблюдавшего цефеиды в удаленных от нас галактиках, составляет 73−74 (км/с)/Мпк. Причины расхождения пока непонятны. Но, как выясняется, это не предел.

Международная группа астрономов, возглавляемая Инх Джи (Inh Jee) из Института Макса Планка в Германии, попробовала уточнить наблюдения галактик, откалибровав их при помощи гравитационного линзирования — наблюдения объектов, свет которых по пути к нам искажается чем-то массивным так, что возникает примерно такой же эффект, как у линзы, увеличивающей видимое изображение.

Группа Джи использовала две гравитационные линзы, проверив и скорректировав по ним результаты 740 ранее сделанных наблюдений с определением расстояний до наблюдаемого объекта.

По результатам пересмотренных измерений значение постоянной Хаббла должно составить 82,4+/-8,4 км/с на мегапарсек. Если принять середину этого интервала за правду, то получается, что расширение Вселенной началось примерно на два миллиарда лет позже. Правда, скептиков настораживает очень большая погрешность. Нижняя граница интервала означает, что Вселенная даже старше, чем мы думаем.