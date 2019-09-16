Аффирмации на привлечение денег: как они работают, список аффирмаций

Как работают аффирмации

Не все относятся серьезно к тому, о чем думают, лишь отдельные люди понимают, что мысли - материальны. Все идет из головы - и хорошее, и плохое. Поэтому, если человек хочет жить в достатке, ему нужно думать не со стразом о нищете, а с позитивом - о приумножении денег. В помощь - специальные аффирмации на привлечение денег и работы

«Человек может поставить цель, достичь ее, и даже превзойти» − утверждает психолог из Австралии Альфред Адлер.

Чаще всего человек недоволен материальным положением, и выражает ему активное непринятие. Но тут важно правильно настроиться. Если концентрироваться на жалости к себе, то дела может не быть. А если настроиться на преодоление трудностей - аффирмации (с лат. "подтверждение”), как средство самомотивации, будут придавать сил.

Медитация через повторение аффирмации требует выдержки. Повторение формирует в подсознании новую установку или образ действия, вытесняя старые детские программы, являющиеся преградой к благополучию. Произнося вслух каждый день специальные фразы, бессознательный пласт психики начинает распознавать посылаемые сигналы, как приказ. И направляет человека, подсказывая, что делать.

Человек, заменив старую опустошающую программу на новую, созидательную, чувствует прилив сил для активной деятельности. Которая, кстати, едва ли не важнее мысленной установки - ведь под лежачий камень вода не течет.

Это интересно: узнайте сколько зарабатывает Билл Гейтс и другие миллиардеры по ссылке.

Аффирмации для привлечения денег

Лучше всего аффирмации работаю сразу после пробуждения или перед сном. В это время сознание открывается для самовнушения. С утра, в отрезке 6:00-7:00 долговременная память работает на максимуме, что облегчает усвоение новой информации мозгом. А вечером мозг лучше всего делает выводы, что облегчает действия в выборе нужного курса.

Пусть аффирмации станут привычкой. По прошествии месяцев мысли перестроятся на позитивный, притягательный для денег, лад. Что позитивно скажется на социальной среде вокруг.

Эффективную фразу можно составить самостоятельно. Хороша аффирмация, которая создает в голове конкретную картинку, вызывает эмоции. И периодически стоит менять текст, чтобы фраза произносилась сознательно, а не на автомате. Осознанность - залог эффективности медитации.

Внимание: а Вы знаете, что делать, если у Вас вымагают деньги? Подробная статья на эту тему.