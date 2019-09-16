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Что такое бандаж на запястье и для чего он нужен

Запястье человека легко подвергается травмам во время предельных для неё нагрузок. В связи с этим был придумано специальное изделие, помогающее восстановлению после травмы, либо для её предотвращения. Можно приобрести бандаж на запястье на Ортосалоне за приемлемую цену.

Для чего нужны бандажи на запястье

Предназначены они, как говорилось уже выше, для того, дабы не допустить травмы или её ухудшения, либо для восстановления после травмы и хирургического вмешательства. К тому же существует множество болезней (артрит, паралич, и другие болезни суставов), которые запястный бандаж значительно облегчит.

Перед приобретением бандажа нужно обязательно проконсультироваться с врачом, а лучше сделать это под его наблюдением. Он поможет сделать правильные замеры и подобрать правильные размеры, дабы бандаж принес пользу, а не ухудшил положение дел. К тому же врач объяснит и расскажет, сколько времени его нужно носить (зависит от травмы или болезни), когда можно снимать, как за ним ухаживать, как правильно заново надеть. Все эти правила очень важны, и не стоит к ним относиться халатно.

К примеру, некоторые бандажи прописывают после операций на предплечье или кисти, тем самым заменяя гипс. Иногда он поможет при восстановлении растяжений, удерживая руку в правильном положении. При болезнях суставов прибор поможет облегчить боли, снижая нагрузку на сустав. Часто бандаж используют спортсмены, если у них есть легкая травма, с которой можно работать, но без бандажа больно и опасно.

Какие бывают

Бандажи в основном различаются тремя видами, каждый из которых имеет свое предназначение. Это мягкие ортезы, комбинированные и жесткие. Помимо этого, они могут иметь специальные фиксаторы, зажимы и т.д. Это делается для того, чтобы ограничить подвижность какой-то части запястья, либо всю её. Можно ознакомиться со всеми видами бандажей на сайте https://ortosalon.ua/, чтобы примерно понимать о чем идет речь и узнать примерную их цену.

  1. Мягкий ортез. Это бандаж из технической ткани, которая очень эластичная и пропускает воздух. Задача его состоит в том, дабы не допускать сильного сгибания и разгибания запястья. Таким образом движения немного ограничиваются, но не совсем, тем самым правильно распределяя нагрузку и сохраняя сустав. Часто используется спортсменами во время тренировок, больными артритом, и после небольших травм кости и связок.
  2. Комбинированный ортез. Такой бандаж состоит из той же ткани что и мягкий, но уже с вшитыми пластиковыми либо железными пластинами. Они увеличивают фиксацию и предотвращают произвольное движение кости. Используют после снятия гипса, при травмах сухожилия и растяжения связок, для реабилитации после инсульта.
  3. Жесткий ортез. Тут все просто. Это бандаж, имеющий пластины, шарниры, гильзы и многое другое, что позволяет максимально фиксировать кисть и полностью ограничивать её движение. Используют после переломов, хирургических операций, при обострении ревматизма, при травмах связок и мышечной ткани.

Заключение

Данное приспособление было придумано не зря. Оно очень сильно помогает людям и его можно считать настоящим достижением медицины. Но самое главное не использовать его самостоятельно, а только под наблюдением врачей и специалистов.

16 сентябрь 2019 /
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