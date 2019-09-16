Светодиодные светильники для наружного освещения

Каждый человек, у которого есть свой загородный дом, коттедж
или дача, должен освещать улицу ночью. Таким образом, вы сможете защитить своё
жильё от проникновения посторонних, а также - себя от столкновений с предметами
и соответственно - уберечься от получения травм.
Отметим, что светодиодное наружное освещение в последние
годы немало популярно, и это связано с немалым перечнем преимуществ, которыми
характеризуются эти устройства. В Казахстане
заказать их с доставкой можно в интернет-магазине https://ekt.kz/.
Среди основных преимуществ стоит перечислить такие:
Большая экономия энергии - в среднем, 33 %.
При включенном внешнем освещении защитная сетка не будет
перегружена.
Способность работать в критически низких температурных
условиях. Поэтому минимальный температурный предел может быть -60 С. А
максимальный +45 С. Благодаря данному преимуществу, эти осветительные
устройства можно использовать в течение всего года.
Длительный срок службы. В условиях, при которых они подают
свет круглосуточно, этот период составит 11-15 лет. Когда его включают их
только ночью - то срок продлится до 25 лет.
Высокопрочная структура. Данная конструкция имеет надёжную
защиту от различных неблагоприятных факторов. Многие разновидности светодиодных
приборов не имеют стеклянных плафонов. За счет этого растет сопротивление
различным факторам, в том числе и обретает надёжную защиту от вандализма.
Наружные приборы очень надёжны. Они не взрывоопасные. В
процессе работы - не мигают. Включаются моментально, и свет подаётся сразу с
высокой контрастностью.
Каждый наружный прибор имеет очень низкую инерцию. Иначе
говоря, он имеет отличную производительность. Данное качество очень актуально
для светофора.
Наличие прекрасных возможностей цветопередачи. Благодаря
тому, что светодиодные фонари могут светиться различными цветами, ими легко
управлять. В результате владелец этих ламп может создать нужный ему цвет.
Нет в их составе токсичных веществ, в особенности - ртути.
По этой причине их утилизация является простой, и их также можно назвать
экологически безопасными.
Лёгкость установки - даже без обращения к специалистам.
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