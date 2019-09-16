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Светодиодные светильники для наружного освещения

Каждый человек, у которого есть свой загородный дом, коттедж или дача, должен освещать улицу ночью. Таким образом, вы сможете защитить своё жильё от проникновения посторонних, а также - себя от столкновений с предметами и соответственно - уберечься от получения травм.

Отметим, что светодиодное наружное освещение в последние годы немало популярно, и это связано с немалым перечнем преимуществ, которыми характеризуются эти устройства. В Казахстане заказать их с доставкой можно в интернет-магазине https://ekt.kz/.

Среди основных преимуществ стоит перечислить такие:

  • Большая экономия энергии - в среднем, 33 %.
  • При включенном внешнем освещении защитная сетка не будет перегружена.
  • Способность работать в критически низких температурных условиях. Поэтому минимальный температурный предел может быть -60 С. А максимальный +45 С. Благодаря данному преимуществу, эти осветительные устройства можно использовать в течение всего года.
  • Длительный срок службы. В условиях, при которых они подают свет круглосуточно, этот период составит 11-15 лет. Когда его включают их только ночью - то срок продлится до 25 лет.
  • Высокопрочная структура. Данная конструкция имеет надёжную защиту от различных неблагоприятных факторов. Многие разновидности светодиодных приборов не имеют стеклянных плафонов. За счет этого растет сопротивление различным факторам, в том числе и обретает надёжную защиту от вандализма.
  • Наружные приборы очень надёжны. Они не взрывоопасные. В процессе работы - не мигают. Включаются моментально, и свет подаётся сразу с высокой контрастностью.
  • Каждый наружный прибор имеет очень низкую инерцию. Иначе говоря, он имеет отличную производительность. Данное качество очень актуально для светофора.
  • Наличие прекрасных возможностей цветопередачи. Благодаря тому, что светодиодные фонари могут светиться различными цветами, ими легко управлять. В результате владелец этих ламп может создать нужный ему цвет.
  • Нет в их составе токсичных веществ, в особенности - ртути. По этой причине их утилизация является простой, и их также можно назвать экологически безопасными.
  • Лёгкость установки - даже без обращения к специалистам.
16 сентябрь 2019 /
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