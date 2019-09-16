Эффективна ли саентология?

Одитор использует саентологию, как комплекс упражнений для человека или группы маленьких или больших размеров. Она также служит учебным предметом. Было установлено, что с помощью саентологических упражнений люди могут подвергаться процессингу в саентологии и освобождаться от своих основных тревог, становясь более способными, энергичными и компетентными. Однако, если они подвергаются только процессингу, они часто впадают в депрессию или бывают напуганы и, хотя они могут стать более способными и компетентными, они все еще ограничены невежеством жизни. Поэтому гораздо лучше тренировать и обрабатывать человека, чем просто процессовать его. Другими словами, лучшее использование саентологии - это обработка и изучение её. При таком подходе нарушений нет. Интересно, что вам нужно только изучать саентологию, чтобы немного улучшить поведение, повысить интеллект и конкуренцию. Настоящая проверка показала, что обучение само по себе целительно. Можно почитать об этом в соответствующем источнике

Она также используется одним человеком (дома или на работе) для улучшения своей жизни, а не только бизнесменами, чиновниками, для создания и улучшения организации.

Научные организации саентологии имеют записи о десятках тысяч случаев, которые подтверждают это с уверенностью. Ни один другой предмет, кроме физики и химии, не прошёл такого серьёзного испытания. Эта наука, если подойти к ней профессионально, может восстановить способность человека справляться со всеми своими проблемами и с каждой из них в отдельности. Некоторые из крупнейших компаний в мире используют в своей практике саентологию. Это очень эффективное решение. Она прошла испытание. Это единственная испытанная система для улучшения человеческих отношений, интеллекта и характера, и только она на это способна.

Большое количество людей, которые не получили адекватного гуманитарного образования помимо изучения учебников, практикуются в повседневной жизни. Была разработана для использования этими людьми, а также подготовленными специалистами. Человек, который учится по учебникам, может использовать саентологию, чтобы помочь родным и близким.

Эта наука делает для людей то, чем они никогда не занимались. Восстанавливает способность людей противостоять этим условиям, которые они раньше считали отчаянными. Она повышает их интеллект, меняет способности и улучшает поведение. И, кроме того, это даёт им лучшее понимание жизни.